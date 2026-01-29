    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBucher Industries AktievorwärtsNachrichten zu Bucher Industries
    Bücher: Mehr Aufträge trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten

    Trotz rückläufigem Umsatz blickt Bucher Industries auf ein Jahr mit höherem Auftragseingang, stabilisierter Nachfrage in Europa und verhaltenem Optimismus für 2026 zurück.

    • Bucher Industries AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen gesteigerten Auftragseingang von 2.883 Mio. CHF, was einem Anstieg von 4,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Nettoumsatz sank jedoch um 7,6% auf 2.914 Mio. CHF, bedingt durch einen niedrigen Auftragsbestand zu Beginn des Jahres.
    • Die positive Marktentwicklung in Europa führte zu einer Stabilisierung der Nachfrage, während Unsicherheiten durch Handelszölle bestehen blieben.
    • Die Betriebsgewinnmarge wird für 2026 ohne den einmaligen Gewinn aus dem Grundstücksverkauf von 43 Mio. CHF auf etwa 8% geschätzt.
    • Bucher Municipal und Bucher Hydraulics zeigten eine positive Entwicklung, während Bucher Emhart Glass unter einer geringen Nachfrage litt.
    • Der Konzern erwartet für 2026 einen stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis, trotz anhaltender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bucher Industries ist am 03.03.2026.


    ISIN:CH0002432174WKN:A0EAHZ





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
