Bücher: Mehr Aufträge trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten
Trotz rückläufigem Umsatz blickt Bucher Industries auf ein Jahr mit höherem Auftragseingang, stabilisierter Nachfrage in Europa und verhaltenem Optimismus für 2026 zurück.
- Bucher Industries AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen gesteigerten Auftragseingang von 2.883 Mio. CHF, was einem Anstieg von 4,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Nettoumsatz sank jedoch um 7,6% auf 2.914 Mio. CHF, bedingt durch einen niedrigen Auftragsbestand zu Beginn des Jahres.
- Die positive Marktentwicklung in Europa führte zu einer Stabilisierung der Nachfrage, während Unsicherheiten durch Handelszölle bestehen blieben.
- Die Betriebsgewinnmarge wird für 2026 ohne den einmaligen Gewinn aus dem Grundstücksverkauf von 43 Mio. CHF auf etwa 8% geschätzt.
- Bucher Municipal und Bucher Hydraulics zeigten eine positive Entwicklung, während Bucher Emhart Glass unter einer geringen Nachfrage litt.
- Der Konzern erwartet für 2026 einen stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis, trotz anhaltender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bucher Industries ist am 03.03.2026.
+0,32 %
+4,27 %
-1,96 %
-4,78 %
+7,47 %
-7,18 %
-2,67 %
+109,45 %
+654,85 %
