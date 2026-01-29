SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden - Aktienrückkauf
- SAP will Umsatzwachstum und Profitabilität steigern.
- Cloudsoftware-Umsatz soll um 23-25% zulegen.
- Neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Mrd. Euro.
WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will sein Umsatzwachstum in diesem Jahr beschleunigen und dabei profitabler werden. Der Produktumsatz mit Cloudsoftware und herkömmlichen Lizenzen soll währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz allein um 23 bis 25 Prozent, wie das Dax-Schwergewicht am Donnerstag mitteilte. Die Walldorfer wollen das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 14 bis 18 Prozent klettern lassen, wenn Wechselkursschwankungen ausgeklammert werden. Damit würde die Marge weiter anziehen. Mit den Zielsetzungen liegt SAP im Rahmen der Erwartungen von Analysten.
Der Auftragsbestand in der Cloud auf Sicht von zwölf Monaten dürfte allerdings langsamer wachsen als im Vorjahr. Das Unternehmen kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm für 10 Milliarden Euro über zwei Jahre an. 2025 stieg der Erlös des Konzerns dank des starken Zuwachses bei Cloudsoftware insgesamt um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro, der schwache Dollar bremste dabei erheblich und kostete beim Umsatzanstieg drei Prozentpunkte. Allerdings blieb das Wachstum des Auftragsbestands in der Cloud mit währungsbereinigt 25 Prozent etwas unter den Erwartungen von Experten.
Das bereinigte operative Ergebnis legte unter anderem wegen Einsparungen durch einen großen Personalumbau um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro zu und fiel damit etwas besser aus als von Experten geschätzt. Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro, das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Im Vorjahr hatten Stellenstreichungen mit Milliardenkosten belastet./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 199 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,95 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 242,45 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +43,11 %/+69,61 % bedeutet.
Meine Position in SAP ist nach wie vor aktiv.
Und wenn beides ginge?! Verlangsamtes Wachstum und Umsatz und Gewinnanstieg?
SAP steht vor den Zahlen die am Donnerstag erwartet werden. Kurz vorher machen einige Analysten schlechte Luft und senken ihre Kursziele für SAP, sie erwarten ein verlangsamtes Wachstum vor allem in den USA und Schwierigkeiten im Cloudbereich. Auf der anderen Seite erwarten andere Analysten einen Umsatz- und Gewinnanstieg.
Wer richtig liegt wird spätestens am Donnerstag feststehen. Meine Erwartungen an den Kurs könnt ihr in den Bildern sehen. Ich gehe von einer fortgeführten Korrektur innerhalb der Welle C aus, die diesen unter das 618er Fibonacci tragen wird, bis in den Bereich der 150€-120€. Bis hierhin gibt es natürlich noch starke Unterstützungen zu durchbrechen die sich im Bereich 180€ und 160€ befinden.
Bereits vor etwa 5 Monaten ging ich von einer fortlaufenden Korrektur bis mindestens in den Bereich der 180€-160€ aus. Wie gewohnt werde ich die ersten Käufe im Bereich des 618er Fibonacci bei 160€-150€ im Musterdepot ausführen, um eine erste Position aufzubauen und dann ggf. verbilligen im Bereich der Unterkante der Zielzone bei 120€.
Sollten die Zahlen von SAP überraschend gut sein, besteht durchaus die realistische Möglichkeit eine Trendwende und dem Ende der C.
Wie immer bleibt es jedem selbst überlassen was er tut und lässt, ich teile bloß wie ich an die Sache rangehe.