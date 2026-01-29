    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    537 Aufrufe 537 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden - Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP will Umsatzwachstum und Profitabilität steigern.
    • Cloudsoftware-Umsatz soll um 23-25% zulegen.
    • Neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Mrd. Euro.
    SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden - Aktienrückkauf
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will sein Umsatzwachstum in diesem Jahr beschleunigen und dabei profitabler werden. Der Produktumsatz mit Cloudsoftware und herkömmlichen Lizenzen soll währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz allein um 23 bis 25 Prozent, wie das Dax-Schwergewicht am Donnerstag mitteilte. Die Walldorfer wollen das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 14 bis 18 Prozent klettern lassen, wenn Wechselkursschwankungen ausgeklammert werden. Damit würde die Marge weiter anziehen. Mit den Zielsetzungen liegt SAP im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

    Der Auftragsbestand in der Cloud auf Sicht von zwölf Monaten dürfte allerdings langsamer wachsen als im Vorjahr. Das Unternehmen kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm für 10 Milliarden Euro über zwei Jahre an. 2025 stieg der Erlös des Konzerns dank des starken Zuwachses bei Cloudsoftware insgesamt um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro, der schwache Dollar bremste dabei erheblich und kostete beim Umsatzanstieg drei Prozentpunkte. Allerdings blieb das Wachstum des Auftragsbestands in der Cloud mit währungsbereinigt 25 Prozent etwas unter den Erwartungen von Experten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.494,13€
    Basispreis
    24,10
    Ask
    × 10,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.229,64€
    Basispreis
    23,46
    Ask
    × 10,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das bereinigte operative Ergebnis legte unter anderem wegen Einsparungen durch einen großen Personalumbau um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro zu und fiel damit etwas besser aus als von Experten geschätzt. Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro, das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Im Vorjahr hatten Stellenstreichungen mit Milliardenkosten belastet./men/zb

    SAP

    -5,19 %
    +2,22 %
    -4,95 %
    -14,98 %
    -25,00 %
    +90,07 %
    +86,48 %
    +169,10 %
    +1.179.087,50 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 199 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 242,45 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +43,11 %/+69,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie SAPs Cloud‑Transformation (ECC→S/4HANA) Umsatz, Gewinn und Bewertung beeinflusst, vor Quartalszahlen am Donnerstag sowie Analystensenkungen wegen verlangsamtem Wachstum/Cloud‑Risiken. Technisch wird eine Fortsetzung der Korrektur bis 150–120 € (618er Fibonacci) mit Unterstützungen bei ~180/160 € diskutiert; andere verweisen auf Rebound, Rückeroberung der 200 € und 250 €‑Ziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden - Aktienrückkauf Europas größter Softwarehersteller SAP will sein Umsatzwachstum in diesem Jahr beschleunigen und dabei profitabler werden. Der Produktumsatz mit Cloudsoftware und herkömmlichen Lizenzen soll währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen, die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     