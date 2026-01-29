Bajaj Mobility AG: Vorläufige 2025-Kennzahlen – Was steckt dahinter?
Die Bajaj Mobility AG blickt auf ein Jahr tiefgreifender Veränderungen zurück: Trotz Umsatzrückgang sorgen Sanierungsgewinn und Schuldenabbau für deutlich verbesserte Kennzahlen.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- Umsatz der Bajaj Mobility AG für 2025 beträgt EUR 1.009 Mio., ein Rückgang von 46 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Sanierungsgewinn von EUR 1.193 Mio. erzielt, was die Ergebnislage erheblich verbessert hat.
- Vorläufiges EBITDA liegt bei EUR 874 Mio. und das EBIT bei EUR 748 Mio., beide deutlich besser als im Vorjahr.
- Eigenkapital zum Jahresende 2025 beträgt EUR 385 Mio., Eigenkapitalquote steigt auf 24,3 %.
- Nettoverschuldung wurde auf EUR 798 Mio. reduziert, was einer Senkung um 51,4 % entspricht.
- Ausblick für 2026: Fokus auf das Motorrad-Kerngeschäft, Effizienzsteigerung und geplante Umsatz- und Absatzsteigerung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 26.03.2026.
