    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPIERER Mobility AktievorwärtsNachrichten zu PIERER Mobility
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bajaj Mobility AG: Vorläufige 2025-Kennzahlen – Was steckt dahinter?

    Die Bajaj Mobility AG blickt auf ein Jahr tiefgreifender Veränderungen zurück: Trotz Umsatzrückgang sorgen Sanierungsgewinn und Schuldenabbau für deutlich verbesserte Kennzahlen.

    Bajaj Mobility AG: Vorläufige 2025-Kennzahlen – Was steckt dahinter?
    Foto: eyewave - stock.adobe.com
    • Umsatz der Bajaj Mobility AG für 2025 beträgt EUR 1.009 Mio., ein Rückgang von 46 % im Vergleich zum Vorjahr.
    • Sanierungsgewinn von EUR 1.193 Mio. erzielt, was die Ergebnislage erheblich verbessert hat.
    • Vorläufiges EBITDA liegt bei EUR 874 Mio. und das EBIT bei EUR 748 Mio., beide deutlich besser als im Vorjahr.
    • Eigenkapital zum Jahresende 2025 beträgt EUR 385 Mio., Eigenkapitalquote steigt auf 24,3 %.
    • Nettoverschuldung wurde auf EUR 798 Mio. reduziert, was einer Senkung um 51,4 % entspricht.
    • Ausblick für 2026: Fokus auf das Motorrad-Kerngeschäft, Effizienzsteigerung und geplante Umsatz- und Absatzsteigerung.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 26.03.2026.


    PIERER Mobility

    +0,78 %
    +6,34 %
    +12,37 %
    +20,95 %
    -15,68 %
    -78,68 %
    -74,55 %
    -50,27 %
    -92,65 %
    ISIN:AT0000KTMI02WKN:A2JKHY





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bajaj Mobility AG: Vorläufige 2025-Kennzahlen – Was steckt dahinter? Die Bajaj Mobility AG blickt auf ein Jahr tiefgreifender Veränderungen zurück: Trotz Umsatzrückgang sorgen Sanierungsgewinn und Schuldenabbau für deutlich verbesserte Kennzahlen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     