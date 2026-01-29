    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Abwärtstrend hält an - Ostseefischer geben Betriebe auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Fischerei an der Ostsee schrumpft weiter, nur 285 Betriebe.
    • Letzte Prämien für Stilllegung sichern Fortbestand.
    • Fangmöglichkeiten extrem schlecht, Rückgang erwartet.
    Abwärtstrend hält an - Ostseefischer geben Betriebe auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEL/ROSTOCK (dpa-AFX) - Die prekären Bedingungen für die Fischerei an der deutschen Ostseeküste lässt die Zunft weiter schrumpfen. Nach jüngsten Zahlen der entsprechenden Landesbehörden waren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Ende 2025 insgesamt noch 285 Kutter- und Küstenfischereibetriebe im Haupterwerb registriert. Ein Jahr zuvor waren es den Angaben zufolge noch 303 und Ende 2021 385.

    Nach Angaben des Schweriner Fischereiministeriums war der neueste Rückgang zwar erwartet worden, fiel aber noch vergleichsweise gering aus. Ein Grund, warum in MV zuletzt nur drei Fischer den Haupterwerb aufgaben, könnte demnach sein, dass dieses Jahr letztmalig Prämien für die zeitweilige Stilllegung für Betriebe im Haupterwerb gezahlt werden. Dies trage zum Fortbestand bei. Auch würden Betriebe noch bis Ende 2027 für Schäden oder Einbußen entschädigt, die Robben verursachen.

    Ministerium spricht von "extrem schlechten Fangmöglichkeiten"

    Die Bestände in der Ostsee stehen wegen des Klimawandels, Überfischung und Nährstoffeinträgen stark unter Druck. Arten wie der Hering und der Dorsch, die einst wichtig für das Auskommen hiesiger Fischer waren, dürfen gar nicht oder nur noch in wenigen Ausnahmen gezielt gefangen werden. Anfang der 1990er Jahre war die Anzahl der Fischereibetriebe an der Ostsee noch vierstellig.

    Das Schweriner Ministerium rechnet mit einem weiteren Rückgang der Betriebe "aufgrund der andauernd extrem schlechten Fangmöglichkeiten, was sich in den historisch niedrigsten Quoten widerspiegelt, sowie der demografischen Entwicklung". Ähnlich äußerte sich das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung in Schleswig-Holstein.

    Teilweise würden die Fischer vermutlich auch in den Nebenerwerb wechseln, hieß es aus Schwerin. Aber auch dort seien die Zahlen seit Jahren rückläufig. Zuletzt waren an der deutschen Ostseeküste noch insgesamt 281 Fischereibetriebe im Nebenerwerb registriert. Ende 2024 waren es 304./chh/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Abwärtstrend hält an - Ostseefischer geben Betriebe auf Die prekären Bedingungen für die Fischerei an der deutschen Ostseeküste lässt die Zunft weiter schrumpfen. Nach jüngsten Zahlen der entsprechenden Landesbehörden waren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Ende 2025 insgesamt noch 285 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     