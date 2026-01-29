    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Viel Gegenwind

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    So liefen 2025 die Geschäfte bei Kärcher

    Für Sie zusammengefasst
    • Kärcher steigert Umsatz um 1,1 % auf 3,483 Mrd. €
    • Gewinn 2023 bei 188 Mio. €, Ergebnis 2025 schwächer
    • Ausblick 2026: Stabilisierung bei gewerblichen Kunden
    Viel Gegenwind - So liefen 2025 die Geschäfte bei Kärcher
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WINNENDEN (dpa-AFX) - Der schwäbische Reinigungs- und Gartengerätehersteller Kärcher hat im vergangenen Geschäftsjahr nach eigenen Angaben trotz Gegenwind seinen Umsatz minimal gesteigert. "Wir haben uns wacker geschlagen", sagte Kärcher-Chef Hartmut Jenner der Deutschen Presse-Agentur. Der Umsatz des Unternehmens aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sei 2025 um 1,1 Prozent auf 3,483 Milliarden Euro gestiegen.

    Zum Gewinn machte das Unternehmen wie üblich keine konkreten Angaben. Aber: "Das Ergebnis liegt bedingt durch Sondereffekte etwas unter Vorjahr", sagte Jenner. Zur Einordnung: Im Unternehmensregister ist der aktuellste Konzernabschluss aus dem Jahr 2023 öffentlich einsehbar. Damals machte Kärcher unter dem Strich einen Gewinn von rund 188 Millionen Euro, bei einem Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro.

    Mit Blick auf 2026 sagte Jenner: "Ich glaube nicht, dass das aktuelle Geschäftsjahr schwächer wird als 2025." Er rechne damit, dass sich das Geschäft mit gewerblichen Kunden stabilisiere, schließlich müssten diese irgendwann auch ihre Produkte erneuern.

    Steigende Handelsbarrieren wie Zölle und lokale Subventionen, ein hoher Preisdruck vor allem durch chinesische Hersteller sowie strukturelle und regulatorische Hürden hätten das Wachstum deutlich ausgebremst, teilte Kärcher mit.

    Generell habe sich der Reinigungsmarkt zuletzt rückläufig entwickelt, hieß es laut Mitteilung. Der Markt sei geprägt von einer Kaufzurückhaltung bei den gewerblichen Kunden gewesen und habe lediglich in Teilen des Konsumentensegments einen Anstieg verzeichnet./rwi/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Viel Gegenwind So liefen 2025 die Geschäfte bei Kärcher Der schwäbische Reinigungs- und Gartengerätehersteller Kärcher hat im vergangenen Geschäftsjahr nach eigenen Angaben trotz Gegenwind seinen Umsatz minimal gesteigert. "Wir haben uns wacker geschlagen", sagte Kärcher-Chef Hartmut Jenner der Deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     