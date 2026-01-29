LEPAS liefert LEPAS L4 nach Südafrika aus und beschleunigt damit die globale Marktexpansion

TAICANG, China, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 26. Januar hat die brandneue NEV-Marke LEPAS ihre Exportlieferung im Hafen von Taicang abgeschlossen. Die erste Charge von über 500 LEPAS L4-Fahrzeugen wurde offiziell verladen und zum Hafen von Durban in Südafrika transportiert.

Südafrika ist einer der wichtigsten Knotenpunkte auf dem afrikanischen Fahrzeugmarkt und zugleich einer der weltweit bedeutendsten Märkte für Fahrzeuge mit Rechtslenkung. Mit seinen gut ausgebauten Häfen und Logistiknetzen fungiert das Land als wichtiges Tor für ausländische Marken, die nach Afrika expandieren. Der LEPAS L4 in dieser Lieferung basiert auf der brandneuen intelligenten Plattform LEX der Chery Group und misst 4.400 × 1.820 × 1.635 mm bei einem Radstand von 2.700 mm. Aus Verbrauchersicht entspricht der LEPAS L4 dem aktuellen Wandel des globalen Automobilmarktes hin zu neuen Energien und erfüllt die potenzielle Nachfrage nach hochwertigen, mit alternativen Antrieben ausgestatteten Fahrzeugen (New Energy Vehicles, NEVs). Aus Sicht der Marke bedeutet diese Lieferung auch, dass die Produkte von LEPAS bestens gerüstet sind, um Nutzern mit unterschiedlichen Fahrgewohnheiten auch unter komplexen Straßenbedingungen ein elegantes Fahr- und Handling-Erlebnis zu bieten. Durch das Sammeln von Feedback aus der Praxis wird LEPAS seine Produkte und Dienstleistungssysteme schrittweise weiterentwickeln und damit die Grundlage für eine weitere Marktexpansion und Markenentwicklung schaffen.