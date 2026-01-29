Ergebnis des 4. Quartals 2025: Überraschende Einblicke!
Starkes Schlussquartal 2025: Deutliches Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn, kräftiger Cashflow – Basis für höhere Dividende, Aktienrückkauf und optimistischen Ausblick 2026.
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
- Auftragseingang im vierten Quartal 2025 stieg um 36% auf 10,3 Milliarden US-Dollar, Umsatz um 13% auf 9,1 Milliarden US-Dollar.
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit betrug 1.505 Millionen US-Dollar mit einer Marge von 16,6%, operatives EBITA bei 1.588 Millionen US-Dollar und 17,6% Marge.
- Unverwässerter Gewinn je Aktie erhöhte sich um 30% auf 0,70 US-Dollar, Cashflow aus Geschäftstätigkeit stieg um 27% auf 1.949 Millionen US-Dollar.
- Für das Gesamtjahr 2025 wurde ein Auftragseingang von 36,8 Milliarden US-Dollar (+17%) und ein Umsatz von 33,2 Milliarden US-Dollar (+9%) erzielt.
- Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 0,94 Schweizer Franken je Aktie vor und plant ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar.
- Für 2026 wird ein vergleichbares Umsatzwachstum von 6-9% sowie eine leichte Erhöhung der operativen EBITA-Marge erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 29.01.2026.
-0,13 %
+3,14 %
+4,67 %
+4,01 %
+24,79 %
+109,14 %
+169,74 %
+338,16 %
+189,91 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte