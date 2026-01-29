Ergebnis des 4. Quartals 2025: Überraschende Einblicke!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    Starkes Schlussquartal 2025: Deutliches Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn, kräftiger Cashflow – Basis für höhere Dividende, Aktienrückkauf und optimistischen Ausblick 2026.

    • Auftragseingang im vierten Quartal 2025 stieg um 36% auf 10,3 Milliarden US-Dollar, Umsatz um 13% auf 9,1 Milliarden US-Dollar.
    • Ergebnis der Geschäftstätigkeit betrug 1.505 Millionen US-Dollar mit einer Marge von 16,6%, operatives EBITA bei 1.588 Millionen US-Dollar und 17,6% Marge.
    • Unverwässerter Gewinn je Aktie erhöhte sich um 30% auf 0,70 US-Dollar, Cashflow aus Geschäftstätigkeit stieg um 27% auf 1.949 Millionen US-Dollar.
    • Für das Gesamtjahr 2025 wurde ein Auftragseingang von 36,8 Milliarden US-Dollar (+17%) und ein Umsatz von 33,2 Milliarden US-Dollar (+9%) erzielt.
    • Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 0,94 Schweizer Franken je Aktie vor und plant ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar.
    • Für 2026 wird ein vergleichbares Umsatzwachstum von 6-9% sowie eine leichte Erhöhung der operativen EBITA-Marge erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 29.01.2026.


    ABB

    ISIN:CH0012221716WKN:919730





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
