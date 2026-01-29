    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Leichte Gewinne - Meta nachbörslich stark nach Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax könnte nach schwachen Tagen wieder steigen.
    • Anleger reagieren positiv auf Metas Ausblick.
    • US-Fed belässt Leitzins nach drei Senkungen stabil.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwächeren Tagen dürfte der Dax am Donnerstag zunächst wieder etwas zulegen. Die Anleger in Europa lassen sich wohl ein Stück weit von der starken nachbörslichen Kursreaktion auf den Ausblick des US-Internetkonzerns Meta inspirieren.

    Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 24.876 Punkte. Kurz zuvor hatte die Indikation sogar bei 24.925 Punkten gelegen. Tags zuvor war der Dax zeitweise auf fast 24.707 Punkte abgesackt, hatte sich dann aber wieder gefangen. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint dennoch zunächst in weiter Ferne.

    Im US-Handel war der marktbreite S&P 500 am Mittwoch mit einem neuerlichen Rekord gestartet - der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 hatte an seinem Oktober-Hoch gekratzt. Beide verließen dann im Verlauf aber die Kräfte, auch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed hat den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert belassen.

    Nachbörslich gab es aber Bewegung durch Zahlen - nach oben bei Meta und Tesla , abwärts bei Microsoft ./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 481,6 auf Nasdaq (29. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,85 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 636,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +19,39 %/+40,15 % bedeutet.




    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
