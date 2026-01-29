Leichte Gewinne - Meta nachbörslich stark nach Ausblick

DAX....am longfreitag

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260123072928-chart-dax-23-01-2026.jpg

War das langweilig nach 1730 gestern im DAX, nur seitwärts in einer kleinen Handelsspanne. Da hatten die BASFler nach Vorabzahlen mehr Puls.

Der Index hat gestern quasi das kleine gap geschlossen, fehlen zwar wenige Punkte aber sollte reichen. Das größere oben ist noch offen. Aktuell steht bder DAX bei 24887, eine Niemandslandmarke. MACD mit Minikaufsignal mund hier im H1 ziehen die kleineren GDs nach oben. Die 20iger liegt schon ganz oben, die 30iger ist dabei sich über die 50iger zu schieben. Zwar liegen alle kleineren GDs unter der 200er (25074), aber da sie aufwärts streben, lege ich mich long fest, zumindest die nächsten Stunden.

BASF bot gestern nach den Zahlen eine Möglichkeit tief einzusteigen, nachdem die Aktie über Tag die 46€ nach oben nehmen konnte. Ob der Markt die Zahlen positiv wertet, bleibt abzuwarten. Bin seit 45,56 wieder in der Aktie drin, und wenn es gegen mich läuft, ziehe ich die Notbremse.

GOLD gestern Abend mit einer schönen Bärenfalle, der Preis hat über Nacht wieder für ein Aufwärtsgap gesorgt.

Kommt gut durch den Tag.