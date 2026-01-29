Ausbruchsversuch gestartet

Die letzte große Rallye fand zwischen den Handelsmarken von 1,0093 und grob 1,1918 US-Dollar statt, hierbei gelang es erfolgreich, einen kürzeren Abwärtstrend, bestehend seit Januar 2021, zu überwinden. Die Folge waren weitere Gewinne an einem seit 2018 bestehenden Abwärtstrend. Im Sommer letzten Jahres schlug das Paar schließlich in eine wohlverdiente Konsolidierung ein und trieb diese gut ein halbes Jahr voran. Nun versucht sich das Paar EUR/USD auf der Oberseite zu befreien und damit ein zweites großes Kaufsignal auszulösen.

Auf absehbare Zeit wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsen nicht senken, die Politik sucht nach Mitteln und Wegen trotzdem eine Art Zinssenkung durch eine Abschwächung der Landeswährung herbeizuführen. Ein erfolgreicher Kursanstieg über 1,1940 US-Dollar auf Wochenbasis würde bei dem Währungspaar EUR/USD weiteres Aufwärtspotenzial auf 1,2350 US-Dollar freisetzen und damit eine zweite Kaufwelle initiieren. In der Spitze könnte der Wert sogar auf 1,2572 US-Dollar zulegen und macht dadurch ein Investment auf der Käuferseite hochinteressant. Eine Positionierung kann schon in wenigen Tagen erfolgen. Auf der Unterseite stellt der Bereich um 1,1470 US-Dollar einen Sell-Trigger in Richtung 1,1201 US-Dollar dar. Derzeit deutet aber nichts auf eine Abwärtsvariante hin.

EUR/USD (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald sich aus technischer Sicht das Paar EUR/USD über das Niveau von 1,1940 US-Dollar auf Wochenbasis hinwegsetzt, wird eine weitere Rallye in Richtung 1,2350 und darüber sogar 1,2572 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würde sich für ein baldiges Investment auf der Käuferseite anbieten. Geschieht dies durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY3DXL, ließe sich bei einem Anstieg an das erste Ziel bereits eine Renditechance von 120 Prozent erzielen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 6,74 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 1,1700 US-Dollar gemessen am Basiswert für den Fall eines späteren Rücksetzers aber noch nicht überschreiten. Eine Stopp läge dann bei 1,28 Euro. Als Anlagehorizont sind einige Wochen bis Monate einzuplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3DXL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,03 – 3,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1554 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1554 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1908 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,74 Euro Hebel: 33,04 Kurschance: + 120 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.