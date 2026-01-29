    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEmmi AktievorwärtsNachrichten zu Emmi
    Emmi wächst weiter: Innovationen stärken die Aktie

    Emmi setzt ihren Wachstumskurs fort: Mit starkem Umsatzplus, erfolgreichen Nischenprodukten und Fokus auf Gesundheit stellt der Konzern die Weichen für die Zukunft.

    Emmi wächst weiter: Innovationen stärken die Aktie
    Foto: adobe.stock.com
    • Emmi Management AG verzeichnete ein organisches Wachstum von 4,3 % und übertraf damit die eigenen Wachstumsziele.
    • Der Gruppenumsatz stieg um 9,1 % auf CHF 4'745,7 Millionen, unterstützt durch positive Akquisitionseffekte von 7,9 %.
    • Die strategischen Nischenprodukte wie Ready-to-drink-Kaffee, Premium-Desserts und Spezialitätenkäse trugen maßgeblich zum Umsatzwachstum bei.
    • Emmi führt die neue strategische Plattform "nutrition+" ein, um sich stärker auf den Konsumenten-Megatrend Gesundheit auszurichten.
    • Trotz negativer Währungseffekte von 3,1 % und US-Zöllen konnte Emmi die Ertragsprognosen für EBIT und Reingewinnmarge bestätigen.
    • Die Integration der 2024 akquirierten Mademoiselle Desserts Gruppe verläuft planmäßig und zeigt erste Synergieerfolge in Europa und den USA.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Emmi ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von Emmi lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 812,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 817,50EUR das entspricht einem Plus von +0,62 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:CH0012829898WKN:798263





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Emmi wächst weiter: Innovationen stärken die Aktie Emmi setzt ihren Wachstumskurs fort: Mit starkem Umsatzplus, erfolgreichen Nischenprodukten und Fokus auf Gesundheit stellt der Konzern die Weichen für die Zukunft.
