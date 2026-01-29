    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group
    DWS Group nach Rekordjahr: Ziele übertroffen, Ausblick bis 2028 erhöht

    Rekordjahr für die DWS: 2025 glänzt mit Höchstwerten bei Erträgen, Gewinn und Vermögen – und legt damit die Basis für ehrgeizige Wachstumsziele bis 2028.

    DWS Group nach Rekordjahr: Ziele übertroffen, Ausblick bis 2028 erhöht
    Foto: Arne Dedert - dpa
    • Die DWS Group hat im Jahr 2025 Rekordwerte bei Erträgen, Vorsteuergewinn, Konzernergebnis und verwaltetem Vermögen erreicht und die mittelfristigen Ziele übertroffen.
    • Das verwaltete Vermögen stieg im Jahr 2025 auf 1.085 Milliarden Euro, mit Nettomittelzuflüssen von 33,7 Milliarden Euro (ohne Cash-Produkte und Advisory).
    • Das Ergebnis je Aktie (EPS) im Jahr 2025 betrug 4,64 Euro, deutlich über dem ursprünglichen Ziel von 4,50 Euro.
    • Die Kosten blieben im Vergleich zum Vorjahr stabil bei 1.831 Millionen Euro, während die Aufwand-Ertrag-Relation auf 58,0 % verbessert wurde.
    • Für die Zukunft setzt die DWS sich ambitionierte Ziele bis 2028, darunter ein jährliches EPS-Wachstum von 10-15 % und eine Aufwand-Ertrag-Relation von unter 55 %.
    • Die Geschäftsführung plant, die Dividende für 2025 auf 3,00 Euro pro Aktie anzuheben und eine mögliche Sonderdividende im Jahr 2027 vorzuschlagen.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei DWS Group ist am 03.06.2026.

    Der Kurs von DWS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 59,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 59,73EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.704,32PKT (-0,02 %).


    DWS Group

    +0,79 %
    +4,95 %
    +7,76 %
    +14,77 %
    +41,71 %
    +81,29 %
    +82,97 %
    +78,86 %
    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Rekordjahr für die DWS: 2025 glänzt mit Höchstwerten bei Erträgen, Gewinn und Vermögen – und legt damit die Basis für ehrgeizige Wachstumsziele bis 2028.
