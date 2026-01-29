Bajaj Mobility AG 2025: Vorläufige Kennzahlen im Überblick
2025 war für die Bajaj Mobility AG ein Jahr markanter Gegensätze: Umsatzrückgang, Sanierungsfortschritte, Rekord im Motorsport und ambitionierte Weichenstellungen für 2026.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- Der Umsatz der Bajaj Mobility AG belief sich 2025 auf 1,009 Milliarden EUR, was einem Rückgang von 46 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Unternehmen erzielte einen Sanierungsgewinn von 1,193 Millionen EUR und verzeichnete ein EBITDA von 874 Millionen EUR sowie ein EBIT von 748 Millionen EUR.
- Das Eigenkapital stieg auf 385 Millionen EUR, mit einer Eigenkapitalquote von 24,3 %, während die Nettoverschuldung auf 798 Millionen EUR reduziert wurde.
- Im Jahr 2025 wurden insgesamt 209.704 Motorräder verkauft, was einem Rückgang von 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht; im ersten Halbjahr gab es erhebliche Absatzprobleme, im zweiten Halbjahr eine deutliche Erholung.
- Das Jahr 2025 war das erfolgreichste Motorsportjahr mit 29 gewonnenen Meistertiteln; für 2026 sind weitere Erfolge und Modellneuheiten geplant, um die Marktposition im Premiumsegment zu stärken.
- Für 2026 liegt der Fokus auf Kostensenkungen, Effizienzsteigerung, Produktinnovationen und einer deutlichen Umsatz- und Absatzsteigerung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 26.03.2026.
+1,54 %
+1,75 %
+13,04 %
+24,08 %
-10,34 %
-78,55 %
-74,39 %
-50,35 %
-92,53 %
