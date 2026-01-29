    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPIERER Mobility AktievorwärtsNachrichten zu PIERER Mobility
    Bajaj Mobility AG 2025: Vorläufige Kennzahlen im Überblick

    2025 war für die Bajaj Mobility AG ein Jahr markanter Gegensätze: Umsatzrückgang, Sanierungsfortschritte, Rekord im Motorsport und ambitionierte Weichenstellungen für 2026.

    • Der Umsatz der Bajaj Mobility AG belief sich 2025 auf 1,009 Milliarden EUR, was einem Rückgang von 46 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das Unternehmen erzielte einen Sanierungsgewinn von 1,193 Millionen EUR und verzeichnete ein EBITDA von 874 Millionen EUR sowie ein EBIT von 748 Millionen EUR.
    • Das Eigenkapital stieg auf 385 Millionen EUR, mit einer Eigenkapitalquote von 24,3 %, während die Nettoverschuldung auf 798 Millionen EUR reduziert wurde.
    • Im Jahr 2025 wurden insgesamt 209.704 Motorräder verkauft, was einem Rückgang von 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht; im ersten Halbjahr gab es erhebliche Absatzprobleme, im zweiten Halbjahr eine deutliche Erholung.
    • Das Jahr 2025 war das erfolgreichste Motorsportjahr mit 29 gewonnenen Meistertiteln; für 2026 sind weitere Erfolge und Modellneuheiten geplant, um die Marktposition im Premiumsegment zu stärken.
    • Für 2026 liegt der Fokus auf Kostensenkungen, Effizienzsteigerung, Produktinnovationen und einer deutlichen Umsatz- und Absatzsteigerung.

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
