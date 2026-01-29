ABB beendet 2025 Aktienrückkaufprogramm – Das Wichtigste auf einen Blick
ABB treibt ihre Kapitalstrategie voran: Nach Abschluss eines milliardenschweren Aktienrückkaufs startet der Konzern ein neues Programm und plant zugleich weitere Käufe für Mitarbeiterbeteiligungen.
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
- ABB hat am 29. Januar 2026 ihr Aktienrückkaufprogramm, das im Februar 2025 gestartet wurde, abgeschlossen.
- Insgesamt wurden 20.744.831 Aktien zurückgekauft, was 1,11 Prozent des ursprünglichen Aktienkapitals entspricht, für etwa 1,3 Milliarden US-Dollar.
- Der Verwaltungsrat plant, die zurückgekauften Aktien zu vernichten und hat ein neues Rückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar genehmigt.
- Das neue Rückkaufprogramm soll Anfang Februar 2026 beginnen und bis zum 27. Januar 2027 laufen.
- ABB beabsichtigt, bis zum 27. Januar 2027 bis zu 5 Millionen Aktien für Mitarbeiteraktienpläne zu erwerben.
- Aktuell hält ABB rund 26 Millionen eigene Aktien, einschließlich der 21 Millionen, die zur Vernichtung zurückgekauft wurden.
