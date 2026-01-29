    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    ABB beendet 2025 Aktienrückkaufprogramm – Das Wichtigste auf einen Blick

    ABB treibt ihre Kapitalstrategie voran: Nach Abschluss eines milliardenschweren Aktienrückkaufs startet der Konzern ein neues Programm und plant zugleich weitere Käufe für Mitarbeiterbeteiligungen.

    ABB beendet 2025 Aktienrückkaufprogramm – Das Wichtigste auf einen Blick
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
    • ABB hat am 29. Januar 2026 ihr Aktienrückkaufprogramm, das im Februar 2025 gestartet wurde, abgeschlossen.
    • Insgesamt wurden 20.744.831 Aktien zurückgekauft, was 1,11 Prozent des ursprünglichen Aktienkapitals entspricht, für etwa 1,3 Milliarden US-Dollar.
    • Der Verwaltungsrat plant, die zurückgekauften Aktien zu vernichten und hat ein neues Rückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar genehmigt.
    • Das neue Rückkaufprogramm soll Anfang Februar 2026 beginnen und bis zum 27. Januar 2027 laufen.
    • ABB beabsichtigt, bis zum 27. Januar 2027 bis zu 5 Millionen Aktien für Mitarbeiteraktienpläne zu erwerben.
    • Aktuell hält ABB rund 26 Millionen eigene Aktien, einschließlich der 21 Millionen, die zur Vernichtung zurückgekauft wurden.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 29.01.2026.

    Der Kurs von ABB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 66,68EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im Minus.


    ABB

    -0,13 %
    +3,14 %
    +4,67 %
    +4,01 %
    +24,79 %
    +109,14 %
    +169,74 %
    +338,16 %
    +189,91 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ABB beendet 2025 Aktienrückkaufprogramm – Das Wichtigste auf einen Blick ABB treibt ihre Kapitalstrategie voran: Nach Abschluss eines milliardenschweren Aktienrückkaufs startet der Konzern ein neues Programm und plant zugleich weitere Käufe für Mitarbeiterbeteiligungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     