Ina Invest Holding: Annelis Lüscher Hämmerli & Urs Simeon für Wahl vorgeschlagen
Cham Swiss Properties stellt die Weichen für die Zukunft: An der Generalversammlung 2026 sollen zwei ausgewiesene Immobilien- und Finanzexpert:innen in den Verwaltungsrat einziehen.
Foto: adobe.stock.com
- Der Verwaltungsrat der Cham Swiss Properties schlägt der Generalversammlung am 4. Mai 2026 die Wahl von Dr. Annelis Lüscher Hämmerli und Urs Simeon vor, um die ausscheidenden Mitglieder Dr. Felix Thöni und Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer zu ersetzen.
- Dr. Annelis Lüscher Hämmerli ist promovierte Naturwissenschaftlerin mit einem Master in Finance, war bei Swiss Life Asset Managers im Asset- und Risikomanagement tätig und war von 2020 bis 2025 Group CFO sowie stellvertretende CEO der Helvetia Gruppe.
- Urs Simeon ist Bauingenieur FH mit Zusatzqualifikationen in Betriebswirtschaft und Projektmanagement, arbeitet seit über 20 Jahren im Bau- und Immobilienbereich und ist seit 2019 Verwaltungsrat des Energiedienstleisters Rhiienergie.
- Die bisherigen Verwaltungsräte Felix Thöni und Annelies Häcki Buhofer scheiden nach langjährigem Engagement aus, wobei Thöni seit 2008 im Verwaltungsrat war und ab 2013 Vizepräsident, Häcki Buhofer seit 2018 im Gremium tätig war.
- Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit einem Portfolio von rund CHF 1,7 Mrd., die nach aktuellen Projekten auf etwa CHF 3 Mrd. anwachsen soll, mit jährlichen Mieteinnahmen von über CHF 100 Mio.
- Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, beschäftigt rund 70 Mitarbeitende und fokussiert auf die Entwicklung von hochwertigen, nachhaltigen Immobilien in zentralen Lagen in der Schweiz.
Der Kurs von Ina Invest Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im
Minus.
20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,60EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
-0,36 %
+3,18 %
+10,20 %
+8,04 %
+13,84 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte