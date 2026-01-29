    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIna Invest Holding AktievorwärtsNachrichten zu Ina Invest Holding
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ina Invest Holding: Annelis Lüscher Hämmerli & Urs Simeon für Wahl vorgeschlagen

    Cham Swiss Properties stellt die Weichen für die Zukunft: An der Generalversammlung 2026 sollen zwei ausgewiesene Immobilien- und Finanzexpert:innen in den Verwaltungsrat einziehen.

    Ina Invest Holding: Annelis Lüscher Hämmerli & Urs Simeon für Wahl vorgeschlagen
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Verwaltungsrat der Cham Swiss Properties schlägt der Generalversammlung am 4. Mai 2026 die Wahl von Dr. Annelis Lüscher Hämmerli und Urs Simeon vor, um die ausscheidenden Mitglieder Dr. Felix Thöni und Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer zu ersetzen.
    • Dr. Annelis Lüscher Hämmerli ist promovierte Naturwissenschaftlerin mit einem Master in Finance, war bei Swiss Life Asset Managers im Asset- und Risikomanagement tätig und war von 2020 bis 2025 Group CFO sowie stellvertretende CEO der Helvetia Gruppe.
    • Urs Simeon ist Bauingenieur FH mit Zusatzqualifikationen in Betriebswirtschaft und Projektmanagement, arbeitet seit über 20 Jahren im Bau- und Immobilienbereich und ist seit 2019 Verwaltungsrat des Energiedienstleisters Rhiienergie.
    • Die bisherigen Verwaltungsräte Felix Thöni und Annelies Häcki Buhofer scheiden nach langjährigem Engagement aus, wobei Thöni seit 2008 im Verwaltungsrat war und ab 2013 Vizepräsident, Häcki Buhofer seit 2018 im Gremium tätig war.
    • Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit einem Portfolio von rund CHF 1,7 Mrd., die nach aktuellen Projekten auf etwa CHF 3 Mrd. anwachsen soll, mit jährlichen Mieteinnahmen von über CHF 100 Mio.
    • Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, beschäftigt rund 70 Mitarbeitende und fokussiert auf die Entwicklung von hochwertigen, nachhaltigen Immobilien in zentralen Lagen in der Schweiz.

    Der Kurs von Ina Invest Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
    20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,60EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.


    Ina Invest Holding

    -0,36 %
    +3,18 %
    +10,20 %
    +8,04 %
    +13,84 %
    ISIN:CH0524026959WKN:A2P2BK





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ina Invest Holding: Annelis Lüscher Hämmerli & Urs Simeon für Wahl vorgeschlagen Cham Swiss Properties stellt die Weichen für die Zukunft: An der Generalversammlung 2026 sollen zwei ausgewiesene Immobilien- und Finanzexpert:innen in den Verwaltungsrat einziehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     