    Nemetschek Group: Erfolgreiches 2025 mit Umsatz- und Profitabilitätsrekord

    Die Nemetschek Group setzt ihren Erfolgskurs fort: 2025 erzielt der Software-Spezialist Rekordumsätze, steigende Margen und legt damit das Fundament für weiteres profitables Wachstum.

    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
    • Der Umsatz der Nemetschek Group stieg im Geschäftsjahr 2025 währungsbereinigt um 22,6% auf 1.191,2 Mio. Euro und erreichte damit eine neue Rekordmarke
    • Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 31,2%, das EBITDA wuchs um 28,9% auf 371,1 Mio. Euro
    • Das Unternehmen hat sowohl die angehobene Umsatzprognose als auch das Profitabilitätsziel deutlich erreicht
    • Im vierten Quartal verzeichnete die Gruppe eine Umsatzsteigerung von 16,7% währungsbereinigt und eine EBITDA-Marge von 32,9%
    • Das Wachstum wurde durch Akquisitionen, wie die Übernahme von GoCanvas, sowie durch die fortschreitende Digitalisierung und AI-Strategie getrieben
    • Für das Jahr 2026 blickt die Nemetschek Group optimistisch auf weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum, das durch innovative Technologien wie generative AI unterstützt wird

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nemetschek ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,23 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,28EUR das entspricht einem Plus von +1,08 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.704,32PKT (-0,02 %).


    Nemetschek

    ISIN:DE0006452907WKN:645290





