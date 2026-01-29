    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    Deutsche Bank legt Rekordzahlen vor - Dividende steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank erzielt 2025 Rekordgewinn von 9,7 Mrd.
    • Überschuss von 6,1 Mrd. Euro übertrifft Analystenprognosen.
    • Ermittlungen wegen Geldwäsche trüben Geschäftserfolg.
    Deutsche Bank legt Rekordzahlen vor - Dividende steigt
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat 2025 einen Gewinnsprung auf Rekordniveau geschafft. Mit gut 9,7 Milliarden Euro erzielte der Dax-Konzern das höchste Vorsteuerergebnis seiner Geschichte. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 6,1 Milliarden Euro, wie Deutschlands größte Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Damit erreichte die Deutsche Bank nicht nur ihr Renditeziel, sondern übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Konzernchef Christian Sewing sieht das Institut "auf dem Weg zu unserem langfristigen Ziel, der europäische Champion zu werden".

    Die Anteilseigner können sich nun auf eine Dividende von 1,00 Euro freuen, rund anderthalbmal so viel wie im Vorjahr. Zudem stellte das Institut weitere Aktienrückkäufe in Aussicht.

    Getrübt wird der Geschäftserfolg durch die erneuten Ermittlungen gegen Verantwortliche und Mitarbeiter des größten deutschen Geldhauses wegen des Verdachts der Geldwäsche, die am Tag vor der Bilanzvorlage bekannt wurden: Ermittler durchsuchten auf der Suche nach Beweisen unter anderem die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt und Geschäftsräume in Berlin. Nach Angaben der federführenden Frankfurter Staatsanwaltschaft geht es um frühere Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben.

    Vorstand schraubt Ziele nach oben

    Im Gesamtjahr 2024 hatte die Deutsche Bank vor Steuern knapp 5,3 Milliarden Euro verdient, der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss lag bei rund 2,7 Milliarden Euro. Ursächlich für den damaligen Gewinnrückgang war vor allem die Entschädigung früherer Postbank-Aktionäre.

    Für die nächsten Jahre hat der Vorstand die Ziele bereits nach oben gesetzt: Deutlich höhere Erträge und weitere Einsparungen sollen die Eigenkapitalrendite auf mehr als 13 Prozent hieven. Den für 2025 angepeilten Wert von über 10 Prozent hat die Bank mit 10,3 Prozent erreicht./ben/stw/stk

    Deutsche Bank

    +0,85 %
    +2,32 %
    -1,16 %
    +11,21 %
    +70,66 %
    +167,80 %
    +284,55 %
    +123,11 %
    +23,51 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 33,12 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 63,70 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+19,76 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Folgen der jüngsten Geldwäsche‑Ermittlungen für Kurs und Vertrauen der Deutschen Bank, Diskussionen über Führungsreaktion und einen Analystenkonflikt (Empfehlung, US‑Staatsanleihen zu verkaufen). Technisch wird nachlassender Schwung, Korrekturrisiko und Gewinnmitnahmen thematisiert; genannt werden Marken um 35 € und vereinzelt Prognosen
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    2 im Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Bank legt Rekordzahlen vor - Dividende steigt Die Deutsche Bank hat 2025 einen Gewinnsprung auf Rekordniveau geschafft. Mit gut 9,7 Milliarden Euro erzielte der Dax-Konzern das höchste Vorsteuerergebnis seiner Geschichte. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 6,1 Milliarden Euro, wie …
