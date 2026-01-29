    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar

    • RBC belässt Meta auf "Outperform" mit 810 USD Ziel.
    • Positiver Ausblick für Q1 dank starker KI-Projekte.
    • Umsatzdelle und Margendruck als mögliche Risiken.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Als einen der "Big Positives" hebt der Analyst Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar den klar über den Erwartungen liegenden Ausblick auf das erste Geschäftsquartal vor. Eine überzeugende Liste von KI-Projekten treibe das Wachstum des Internetkonzerns an. Die massiv erhöhte Investitionsplanung sorge für entsprechende Flexibilität. Als dünne Haare in der Suppe nennt Erickson die vermutliche Umsatzdelle nach dem ersten Quartal sowie einen wohl stärkeren Margendruck./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST

