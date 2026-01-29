RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 668,7 auf Nasdaq (29. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +16,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..

Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 824,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 910,00USD was eine Bandbreite von +19,63 %/+36,08 % bedeutet.