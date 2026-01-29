JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Hold" belassen. Philippe Houchois sprach am Mittwochabend nach US-Zeit von der interessantesten Analystenkonferenz des Unternehmens seit vielen Quartalen. Die Margen im Kerngeschäft mit Elektroautos sowie die Barmittelentwicklung lägen ordentlich über den Erwartungen. Den Ausblick habe Tesla zwar vage gehalten, aber für 2026 beeindruckende Investitionen von 20 Milliarden Dollar angekündigt. Allerdings dürften viele zeitliche Zielmarken für Produkte verfehlt werden, was das Vertrauen in die Ergebnisentwicklung weiter zu unterminieren drohe. Generell könnte die Finanzierung trotz Barmittelbeständen des Unternehmens von 44 Milliarden Dollar ein Thema werden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 431,5USD auf Nasdaq (29. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 $ , was einem Rückgang von -30,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer