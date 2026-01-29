Secunet Security Networks erreicht prognostisches Top-Ergebnis 2025
secunet setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: 2025 steigen Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang deutlich – und auch der Ausblick für 2026 bleibt klar auf Expansion gerichtet.
Foto: adobe.stock.com
- Konzernumsatz von secunet Security Networks AG steigt um 13 % auf 458,8 Mio. Euro im Jahr 2025 (2024: 406,4 Mio. Euro)
- EBIT erhöht sich um 22 % auf 51,7 Mio. Euro (2024: 42,5 Mio. Euro)
- EBITDA verbessert sich um 24 % auf 74,9 Mio. Euro (2024: 60,3 Mio. Euro)
- Auftragseingang wächst um 26 % auf 531,9 Mio. Euro (2024: 421,4 Mio. Euro)
- Ausblick für 2026: Weiteres Wachstum wird erwartet, mit einem Umsatz von 460 – 500 Mio. Euro und EBIT von 53 – 58 Mio. Euro
- Starke Entwicklung im vierten Quartal 2025 mit einem Auftragseingang von 218,0 Mio. Euro, was einem Anstieg von 71,5 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Secunet Security Networks ist am 30.03.2026.
Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 214,75EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 220,50EUR das entspricht einem Plus von +2,68 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.312,79PKT (+0,11 %).
