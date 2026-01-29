q.beyond: EBITDA auf 12,3 Mio. € im Jahr 2025 – Gewinn erzielt
q.beyond startet 2026 mit Rückenwind: deutlich höheres Ergebnis, kräftiger Cashflow, starke Liquidität – und klare Pläne für KI-Ausbau, Wachstum und Aktionärsrendite.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- q.beyond steigerte im Jahr 2025 das EBITDA auf 12,3 Mio. € und erzielte einen Konzerngewinn von 2,5 Mio. €, was eine Verbesserung um 6,5 Mio. € darstellt.
- Der Free Cashflow stieg um 72 % auf 5,5 Mio. €, die Nettoliquidität beträgt nun 42,0 Mio. € und entspricht 0,34 € je Aktie.
- Das Unternehmen plant eine außerordentliche Hauptversammlung, um Voraussetzungen für Aktienrückkäufe und Dividenden zu schaffen.
- Für 2026 wird die „Strategie 2028“ vorgestellt, die auf den Ausbau der KI-Kompetenz, die Gewinnung neuer Kunden und die internationale Expansion abzielt.
- Die Nearshoring- und Offshoring-Quote soll von 20 % auf 30 % erhöht werden, mit Fokus auf Standorte in Lettland, Spanien, Indien und den USA.
- q.beyond unterstützt mittelständische Unternehmen bei Digitalisierung, mit Fokus auf Cloud, AI, Security und IT-Souveränität, und betreibt Standorte in Deutschland, Lettland, Spanien, Indien und den USA.
Der nächste wichtige Termin, Außerordentliche Hauptversammlung, bei q.beyond ist am 30.01.2026.
Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7530EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7720EUR das entspricht einem Plus von +2,52 % seit der Veröffentlichung.
+3,18 %
+3,76 %
+6,81 %
-14,53 %
+6,36 %
-27,74 %
-55,65 %
-49,67 %
-94,92 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
