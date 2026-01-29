    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek
    Nemetschek knackt Milliardenmarke beim Umsatz - Zuversichtlich für 2026

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller Nemetschek hat im vergangenen Jahr erstmal die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro geknackt. Die Erlöse stiegen 2025 vorläufigen Berechnungen zufolge um knapp ein Fünftel auf rund 1,2 Milliarden Euro, wie das auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte Nemetschek auch von der Übernahme von GoCanvas.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 23,3 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 30,2 Prozent im Vorjahr auf 31,2 Prozent. Umsatz und Profitabilität lagen den Angaben zufolge im Rahmen der Prognose des Unternehmens sowie der Analystenschätzungen.

    Nementschek habe sowohl bei Umsatz als auch beim operativen Ergebnis neue Rekordwerte erzielt, kommentierte Konzernchef Yves Padrines. Die fortschreitende Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Bauwirtschaft eröffneten dem Unternehmen erhebliche zusätzliche Wachstumspotenziale. "Vor diesem Hintergrund blicken wir sehr zuversichtlich auf das Jahr 2026 und darüber hinaus und sehen uns bestens aufgestellt und erwarten weiteres starkes, nachhaltiges und profitables Wachstum."

    Ausführliche Zahlen und die Prognose für 2026 will Nemetschek am 19. März veröffentlichen./nas/stk

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 76,70 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,39 %.

