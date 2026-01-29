    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    Sanofi will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung im Jahr 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi plant profitables Wachstum bis 2026.
    • Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich.
    • Aktienrückkäufe im Wert von 1 Mrd. Euro geplant.
    PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr noch eins draufsetzen. 2026 will der Arzneimittelhersteller weiter profitabel wachsen und peilt einen Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen im hohen einstelligen Prozentbereich an, wie er am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll währungsbereinigt im Vergleich zum Umsatz noch etwas stärker zulegen - herausgerechnet seien dabei auch Aktienrückkäufe. Für das neu angelaufene Jahr plant Sanofi, weitere eigene Anteilsscheine im Wert von einer Milliarde Euro zurückzukaufen.

    2025 hatten die Franzosen dank des Teilverkaufs ihres Konsumentengeschäfts Opella unter dem Strich mit 7,8 Milliarden Euro nominal gut 40 Prozent mehr verdient als ein Jahr zuvor. Aber auch im Tagesgeschäft lief es besser: Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um gut 7 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wuchs um 10 Prozent auf 7,83 Euro. Der Konzern profitierte einmal mehr vom guten Lauf beim Kassenschlager Dupixent unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis. Der gesamte Konzernumsatz stieg im Vergleich um gut 6 Prozent auf 43,6 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei knapp 10 Prozent. Die Resultate lagen im Rahmen der Erwartungen von Analysten./tav/stk

    ISIN:FR0000120578WKN:920657

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 77,79 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 95,49 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +7,20 %/+32,43 % bedeutet.





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
