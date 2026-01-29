ING verdient mehr als erwartet - 2027er-Renditeziel erhöht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 24,87 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,86 %.

Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 72,79 Mrd..

ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +0,30 %/+12,34 % bedeutet.