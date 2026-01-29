ING verdient mehr als erwartet - 2027er-Renditeziel erhöht
- ING Gewinnrückgang 2025 auf 6,33 Mrd. Euro.
- Starkes Q4: Gewinn um 22% auf 1,41 Mrd. Euro.
- Renditeziel 2027 auf über 15% erhöht.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING hat im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals den Gewinnrückgang in Grenzen gehalten. 2025 sei der Überschuss um ein Prozent auf 6,33 Milliarden Euro gefallen, teilte der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mit. Im vierten Quartal konnte die im EuroStoxx 50 notierte Bank den Gewinn um 22 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro steigern. Damit verdiente die ING mehr von Experten erwartet. Zudem erhöhte die ING ihr Renditeziel für 2027 auf mehr als 15 Prozent. Im laufenden Jahr soll dieser Wert auf mehr als 14 Prozent steigen. 2025 lag die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital bei 13,6 Prozent./zb/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 24,87 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,86 %.
Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 72,79 Mrd..
ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +0,30 %/+12,34 % bedeutet.
Oh, lecker Dividende nächste Woche...
Keine Sorge. Meldung der Divizahlung war heute im ekektronischen Postfach drin. Kohle "rollt" an...
Lt. Calendar 11.8.