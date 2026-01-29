Elektroautos überholen Benziner: Teslas Marktanteil schmilzt!

Tesla, der Pionier im Bereich der Elektrofahrzeuge, verzeichnete im Jahr 2025 einen Rückgang der Neuzulassungen um 27 Prozent auf 238.656 Fahrzeuge. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als der gesamte europäische Automarkt um 2,4 Prozent auf 13,3 Millionen Fahrzeuge wuchs. Teslas Marktanteil fiel im Dezember auf etwa 3 Prozent, während der Anteil im BEV-Segment bei 11,4 Prozent liegt, jedoch ebenfalls rückläufig ist. Die etablierten europäischen Hersteller wie Volkswagen und Stellantis konnten von der steigenden Nachfrage profitieren, während Tesla Marktanteile einbüßte.

Der europäische Automarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der durch den zunehmenden Erfolg von Elektroautos (EVs) und den Rückgang der Verkaufszahlen von Tesla geprägt ist. Im Jahr 2025 überholten batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) erstmals Benzinfahrzeuge bei den Neuzulassungen in der Europäischen Union, Großbritannien und den EFTA-Staaten. Der Marktanteil von BEVs stieg auf 17,4 Prozent, während der kombinierte Anteil von Benzin- und Dieselautos auf 35,5 Prozent fiel, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu 2024 darstellt.

Im Dezember 2025 stiegen die Neuzulassungen von BEVs um 51 Prozent, während Plug-in-Hybride um 36,7 Prozent zulegten. Diese Antriebsarten machten zusammen bereits 67 Prozent aller Neuzulassungen aus. Der Trend zeigt, dass Hybridfahrzeuge mit 34,5 Prozent Marktanteil nach wie vor die beliebteste Antriebsform sind, während klassische Verbrenner weiterhin an Beliebtheit verlieren.

Parallel zu diesen Entwicklungen zeigt sich auch an den Finanzmärkten eine angespannte Lage für Tesla. Die Aktie fiel um rund drei Prozent, während die Anleger auf die bevorstehenden Quartalszahlen warteten. Tesla hat zudem angekündigt, die Produktion seiner größeren Modelle S und X einzustellen, um Kapazitäten für die Herstellung humanoider Roboter zu schaffen.

In einem weiteren Kontext plant SpaceX, ein Tochterunternehmen von Tesla, möglicherweise einen Börsengang im Jahr 2026, der mit einer Bewertung von etwa 1,5 Billionen US-Dollar zu einem der größten Deals in der Geschichte werden könnte. Dies könnte die Prioritäten von CEO Elon Musk verschieben, der zuvor betont hatte, SpaceX privat halten zu wollen.

Insgesamt zeigt der europäische Automarkt eine klare Verschiebung hin zu Elektro- und Hybridfahrzeugen, während Tesla mit Herausforderungen konfrontiert ist, die seine Marktstellung gefährden könnten.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 431,5USD auf Nasdaq (29. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.