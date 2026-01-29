    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elektroautos überholen Benziner: Teslas Marktanteil schmilzt!

    Elektroautos überholen Benziner: Teslas Marktanteil schmilzt!
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Der europäische Automarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der durch den zunehmenden Erfolg von Elektroautos (EVs) und den Rückgang der Verkaufszahlen von Tesla geprägt ist. Im Jahr 2025 überholten batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) erstmals Benzinfahrzeuge bei den Neuzulassungen in der Europäischen Union, Großbritannien und den EFTA-Staaten. Der Marktanteil von BEVs stieg auf 17,4 Prozent, während der kombinierte Anteil von Benzin- und Dieselautos auf 35,5 Prozent fiel, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu 2024 darstellt.

    Tesla, der Pionier im Bereich der Elektrofahrzeuge, verzeichnete im Jahr 2025 einen Rückgang der Neuzulassungen um 27 Prozent auf 238.656 Fahrzeuge. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als der gesamte europäische Automarkt um 2,4 Prozent auf 13,3 Millionen Fahrzeuge wuchs. Teslas Marktanteil fiel im Dezember auf etwa 3 Prozent, während der Anteil im BEV-Segment bei 11,4 Prozent liegt, jedoch ebenfalls rückläufig ist. Die etablierten europäischen Hersteller wie Volkswagen und Stellantis konnten von der steigenden Nachfrage profitieren, während Tesla Marktanteile einbüßte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    475,37€
    Basispreis
    3,80
    Ask
    × 9,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    381,02€
    Basispreis
    4,67
    Ask
    × 7,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Dezember 2025 stiegen die Neuzulassungen von BEVs um 51 Prozent, während Plug-in-Hybride um 36,7 Prozent zulegten. Diese Antriebsarten machten zusammen bereits 67 Prozent aller Neuzulassungen aus. Der Trend zeigt, dass Hybridfahrzeuge mit 34,5 Prozent Marktanteil nach wie vor die beliebteste Antriebsform sind, während klassische Verbrenner weiterhin an Beliebtheit verlieren.

    Parallel zu diesen Entwicklungen zeigt sich auch an den Finanzmärkten eine angespannte Lage für Tesla. Die Aktie fiel um rund drei Prozent, während die Anleger auf die bevorstehenden Quartalszahlen warteten. Tesla hat zudem angekündigt, die Produktion seiner größeren Modelle S und X einzustellen, um Kapazitäten für die Herstellung humanoider Roboter zu schaffen.

    In einem weiteren Kontext plant SpaceX, ein Tochterunternehmen von Tesla, möglicherweise einen Börsengang im Jahr 2026, der mit einer Bewertung von etwa 1,5 Billionen US-Dollar zu einem der größten Deals in der Geschichte werden könnte. Dies könnte die Prioritäten von CEO Elon Musk verschieben, der zuvor betont hatte, SpaceX privat halten zu wollen.

    Insgesamt zeigt der europäische Automarkt eine klare Verschiebung hin zu Elektro- und Hybridfahrzeugen, während Tesla mit Herausforderungen konfrontiert ist, die seine Marktstellung gefährden könnten.



    Tesla

    +0,13 %
    +0,28 %
    -6,97 %
    -5,70 %
    +10,37 %
    +144,99 %
    +58,09 %
    +129,64 %
    +26.984,75 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 431,5USD auf Nasdaq (29. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Elektroautos überholen Benziner: Teslas Marktanteil schmilzt! Der europäische Automarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der durch den zunehmenden Erfolg von Elektroautos (EVs) und den Rückgang der Verkaufszahlen von Tesla geprägt ist. Im Jahr 2025 überholten batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     