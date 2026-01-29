Amazon im Umbruch: Entlassungen und neue Strategien für die Zukunft!

Die internen Umstrukturierungen scheinen jedoch über Entlassungen hinauszugehen. In der E-Mail wurde auch das Projekt "Project Dawn" erwähnt, dessen Stornierung unklar bleibt. Während die Entlassungen nicht nur die Cloud-Abteilung betreffen, sondern auch den Einzelhandel, hat Amazon angekündigt, seine Supermärkte der Marken Fresh und Go! zu schließen, um verstärkt in die Whole Foods-Läden und den Online-Lebensmittelhandel zu investieren. Jason Buechel, der für das Lebensmittelsegment zuständige Manager, erklärte, dass das Unternehmen strategische Entscheidungen treffen müsse, um die Kundenbindung zu stärken.

Amazon steht vor einer umfassenden Umstrukturierung, die insbesondere die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) betrifft. In einer versehentlich an Mitarbeiter gesendeten E-Mail bestätigte das Unternehmen "organisatorische Veränderungen", die möglicherweise mit einer neuen Welle von Entlassungen einhergehen. Diese Veränderungen sind Teil eines größeren Plans, der bereits im Oktober 2023 angekündigt wurde, als Amazon beschloss, weltweit 14.000 Stellen abzubauen. CEO Andy Jassy betonte, dass die Kürzungen darauf abzielen, die Managementebenen zu straffen und die Bürokratie zu reduzieren, insbesondere im Hinblick auf die Effizienzgewinne durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI).

Diese Umstrukturierungen erfolgen kurz vor der Veröffentlichung der vierteljährlichen Ergebnisse am 5. Februar, was die Unsicherheit über die Auswirkungen auf das Unternehmen und die Beschäftigten verstärkt. Die kontinuierlichen Entlassungen und der Fokus auf Effizienzsteigerungen durch technologische Innovationen zeigen, dass Amazon sich neu positionieren möchte, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die genauen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Belegschaft werden sich jedoch erst in den kommenden Monaten zeigen.

Parallel dazu hat Amazon Web Services einen bedeutenden Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten. Das Pentagon vergab einen Festpreisvertrag im Wert von über 581 Millionen US-Dollar für das Cloud-One-Programm der US-Luftwaffe, was die Position von AWS als zentralen Technologiepartner staatlicher Stellen in den USA weiter stärkt. Diese Direktvergabe ohne Wettbewerb unterstreicht Amazons Dominanz im Bereich der Cloud-Dienste und signalisiert Investoren stabile, langfristige Einnahmen aus dem öffentlichen Sektor.

Insgesamt zeigt sich, dass Amazon in einer Phase der Transformation steckt, in der sowohl interne Strukturen als auch externe Geschäftsfelder neu bewertet werden, um den Herausforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 243,0USD auf Nasdaq (29. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.