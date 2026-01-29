    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    EU verbietet russisches Erdgas: Was bedeutet das für die Energiepreise?

    Die Europäische Union hat beschlossen, den Import von russischem Erdgas bis Ende 2027 zu verbieten, um die finanziellen Mittel Russlands im Kontext des Ukraine-Kriegs zu reduzieren. Diese Entscheidung wurde mit qualifizierter Mehrheit getroffen, wobei die Slowakei und Ungarn die einzigen Länder waren, die dagegen stimmten. Premierminister Robert Fico von der Slowakei kündigte an, gegen das Verbot vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu klagen, da er das Prinzip der Subsidiarität verletzt sieht. Er argumentiert, dass jedes EU-Land das Recht haben sollte, über seinen eigenen Energiemix zu entscheiden.

    Das Verbot sieht vor, dass die EU die Einfuhr von russischem Flüssiggas bis Ende 2026 und von Pipelinegas bis zum 30. September 2027 einstellen wird. Eine mögliche Verlängerung bis zum 1. November 2027 ist vorgesehen, falls ein Land Schwierigkeiten hat, seine Gasspeicher rechtzeitig mit nicht-russischem Gas zu füllen. Vor dem Ukraine-Konflikt deckte Russland mehr als 40 Prozent des Gasbedarfs der EU, dieser Anteil soll bis 2025 auf etwa 13 Prozent sinken.

    Parallel zu diesen Entwicklungen hat sich der Erdgaspreis in den USA aufgrund eines heftigen Wintereinbruchs auf den höchsten Stand seit 2022 erhöht. Der Preis für den Februar-Terminkontrakt stieg um 30 Prozent auf 6,8 US-Dollar, was einen Rekordanstieg von 119 Prozent innerhalb von fünf Tagen zur Folge hatte. Die eisigen Temperaturen führten zu einer erhöhten Nachfrage und sorgten für Produktionsengpässe, da viele Bohrlöcher in Texas und Louisiana einfrohren.

    In Europa hat der Preis für Erdgas ebenfalls stark angezogen. An der Börse in Amsterdam wurde der Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat bei 43,15 Euro je Megawattstunde gehandelt, was einem Anstieg von 7,7 Prozent im Vergleich zum Freitag entspricht. Die kalten Temperaturen und die geopolitischen Risiken, insbesondere die angespannte Lage im Iran, treiben die Preise weiter in die Höhe.

    Die Slowakei und Ungarn stehen vor der Herausforderung, ihre Energieversorgung zu diversifizieren, während sie gleichzeitig ihre Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren müssen. Die Klage der Slowakei könnte weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Energiepolitik der EU haben und die Dynamik innerhalb der Union beeinflussen.



    Erdgas

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 3,724USD auf Ariva Indikation (28. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.



