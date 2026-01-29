    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    Volvo überrascht mit Gewinn: Hoffnung trotz Herausforderungen im Markt!

    Volvo überrascht mit Gewinn: Hoffnung trotz Herausforderungen im Markt!
    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im vierten Quartal 2025 einen geringeren Gewinnrückgang als erwartet verzeichnet, sieht sich jedoch mit anhaltenden Herausforderungen konfrontiert. Der operative Gewinn belief sich auf 12,77 Milliarden schwedische Kronen (ca. 1,2 Milliarden Euro), was zwar einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (14,04 Milliarden Kronen) darstellt, jedoch die Analystenschätzungen von 11,49 Milliarden Kronen übertraf. Trotz dieser positiven Überraschung senkte Volvo die Gesamtausschüttung für das Jahr stärker als prognostiziert. Die vorgeschlagene Dividende für 2025 beträgt 8,50 Kronen je Aktie, ergänzt durch eine Sonderdividende von 4,50 Kronen, was insgesamt 13 Kronen (1,23 Euro) ergibt. Analysten hatten im Schnitt mit 14,50 Kronen gerechnet, was die Aktionäre enttäuschte.

    Volvo kämpft weiterhin mit einem schwachen Nutzfahrzeugmarkt, insbesondere in den USA, wo die Nachfrage seit über drei Jahren rückläufig ist. Unsichere politische Rahmenbedingungen, Zölle und sinkende Transportmengen belasten die Verkaufszahlen. Konzernchef Martin Lundstedt äußerte sich jedoch optimistisch und berichtete von einer Stabilisierung in mehreren Märkten, auch wenn geopolitische Risiken die zukünftige Nachfrage beeinträchtigen könnten.

    Im vierten Quartal fiel der Umsatz um knapp elf Prozent auf 123,8 Milliarden schwedische Kronen (rund 11,7 Milliarden Euro). Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Bereinigt um Währungseffekte und den Verkauf von Anteilen am chinesischen Baumaschinenhersteller SDLG stagnierte der Umsatz sogar. Der bereinigte operative Gewinn sank um neun Prozent, während der Nettogewinn auf 9,6 Milliarden Kronen fiel, nach 10,8 Milliarden im Vorjahr.

    Für 2026 zeigt sich Volvo jedoch optimistischer. Die Prognose für den nordamerikanischen Markt wurde auf 265.000 Neuzulassungen angehoben, was einer Verbesserung gegenüber den vorherigen Schätzungen entspricht. Auch für Europa wird ein Anstieg auf 305.000 Einheiten erwartet. In einigen Märkten, insbesondere in Europa, konnte Volvo sogar ein Plus bei den Auslieferungen verzeichnen, während die Verkäufe in Nord- und Südamerika rückläufig waren.

    Insgesamt bleibt Volvo vorsichtig optimistisch, sieht jedoch die Notwendigkeit, auf die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten zu reagieren, die die Nachfrage weiterhin beeinflussen könnten.



    Volvo Registered (B)

    +1,60 %
    +5,66 %
    +14,48 %
    +29,51 %
    +22,04 %
    +68,67 %
    +52,54 %
    +43,80 %
    ISIN:SE0000115446WKN:855689

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 30,89EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



