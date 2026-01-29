    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks
    Secunet: Starkes Umsatzwachstum und Kaufempfehlung – Jetzt investieren!

    Foto: adobe.stock.com

    Die secunet Security Networks AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity mit Sitz in Essen, zeigt sich weiterhin als vielversprechender Akteur im aufstrebenden Markt für IT-Sicherheit. Analysten von Berenberg heben die positive Entwicklung des Unternehmens hervor und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie. In dieser Woche wird secunet vorläufige Zahlen für das vierte Quartal 2025 veröffentlichen, wobei die Analysten mit soliden Ergebnissen rechnen, die die Konsensschätzungen übertreffen könnten. Besonders die starke Auftragslage und das wachsende Geschäft im Cybersecurity-Sektor sind entscheidend für die positive Marktposition des Unternehmens.

    Secunet hat sich auf hochsichere IT-Lösungen spezialisiert, die über herkömmliche Antivirenprogramme hinausgehen. Ein zentrales Produkt ist die SINA-Familie (Sichere Inter-Network Architektur), die es Behörden und dem Militär ermöglicht, sensible Daten über unsichere Netzwerke zu übertragen. Im dritten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 47,5 Prozent im Business-Sektor, was auf eine hohe Nachfrage im Industriesektor zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand stieg auf 152,8 Millionen Euro, was die positive Marktstimmung unterstreicht und auf ein starkes viertes Quartal hindeutet.

    Die vorläufigen Ergebnisse für 2025 zeigen einen Umsatzanstieg von 13 Prozent auf 458,8 Millionen Euro, während das EBIT um 22 Prozent auf 51,7 Millionen Euro zulegte. Besonders das Segment Public Sector, das einen Großteil des Umsatzes ausmacht, wuchs signifikant, insbesondere die Division Defence&Space. Der Auftragseingang stieg um 26 Prozent auf 531,9 Millionen Euro, wobei das vierte Quartal mit einem Rekordwert von 218 Millionen Euro heraussticht.

    Für 2026 erwartet das Management weiteres Wachstum, sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Die Umsatzprognose wurde auf 460 bis 500 Millionen Euro angehoben, während ein EBIT von 53 bis 58 Millionen Euro angestrebt wird. Analysten sehen secunet weiterhin als eines der Top-Picks im Bereich nachhaltiger Investitionen und halten das Kursziel bei 236 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 205,50 Euro bedeutet.

    Insgesamt bleibt secunet gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen zu profitieren und die digitale Souveränität von Regierungen und Unternehmen zu stärken.



    Secunet Security Networks

    ISIN:DE0007276503WKN:727650

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 220,5EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Secunet: Starkes Umsatzwachstum und Kaufempfehlung – Jetzt investieren! Die secunet Security Networks AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity mit Sitz in Essen, zeigt sich weiterhin als vielversprechender Akteur im aufstrebenden Markt für IT-Sicherheit. Analysten von Berenberg heben die positive …
