ASML übertrifft Erwartungen: Rekordaufträge und optimistischer Ausblick 2026!

Der Umsatz für das vierte Quartal belief sich auf 9,72 Milliarden Euro, was leicht über den Markterwartungen von 9,6 Milliarden Euro liegt. Der Nettogewinn fiel mit 2,84 Milliarden Euro jedoch unter die Prognose von 3,01 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,35 Euro, was 0,23 Euro unter dem Konsens liegt. Trotz dieser leichten Enttäuschung im Nettogewinn ist der Ausblick für 2026 äußerst positiv. ASML erwartet für das erste Quartal 2026 einen Umsatz zwischen 8,2 und 8,9 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge von 51 bis 53 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Umsatz von 34 bis 39 Milliarden Euro prognostiziert, was über den bisherigen Analystenschätzungen von etwa 35,1 Milliarden Euro liegt.

ASML, der niederländische Halbleiterausrüster, hat kürzlich beeindruckende Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Der Konzern verzeichnete Rekordaufträge in Höhe von 13,2 Milliarden Euro, was mehr als doppelt so hoch ist wie die prognostizierten 6,32 Milliarden Euro. Dies stellt das höchste Bestellvolumen in der Unternehmensgeschichte dar, wobei 7,4 Milliarden Euro auf EUV-Lithografieanlagen entfallen, die für die Herstellung modernster Chips unerlässlich sind.

Der anhaltende Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) treibt die Nachfrage nach ASMLs Produkten und Dienstleistungen erheblich an. Die Aktie des Unternehmens hat seit Jahresbeginn bereits um rund 30 Prozent zugelegt. Zudem wird ein anhaltender Mangel an Speicherchips erwartet, was die Preise in die Höhe treibt und zusätzliche Nachfrage nach ASML-Anlagen verspricht. Analysten gehen davon aus, dass große Speicherhersteller wie Samsung und SK Hynix ihre Kapazitäten ausbauen werden, was ASML zugutekommen könnte.

ASML kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro an, das bis Ende 2028 laufen soll. Zudem plant das Unternehmen eine Dividende von 7,50 Euro je Aktie für 2025, was einer Steigerung von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz der positiven Nachrichten gab es Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von ASML, die steigende Nachfrage schnell genug zu bedienen, was zu einem leichten Rückgang des Aktienkurses führte. Dennoch bleibt die langfristige Perspektive für das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage und der Marktbedingungen optimistisch.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 1.212EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.