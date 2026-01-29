Friedrich Vorwerk übertrifft Umsatzprognosen: Rekordzahlen 2025 enthüllt!

Besonders stark war das Schlussquartal, in dem das Unternehmen einen Umsatz von 199,3 Millionen Euro erzielte, was einem Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg in diesem Zeitraum auf 57,5 Millionen Euro, mit einer beeindruckenden Marge von 28,9 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde unter anderem durch günstige Witterungsbedingungen und hohe Beiträge aus laufenden Projektgemeinschaften begünstigt.

Friedrich Vorwerk hat die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht und dabei die eigenen Umsatz- und Margenziele deutlich übertroffen. Der Pipeline- und Anlagenbauer schloss das Jahr mit einem Umsatz von 704,3 Millionen Euro ab, was einem Anstieg von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl übertrifft die eigene Zielspanne von 650 bis 680 Millionen Euro erheblich. Das operative Ergebnis, gemessen am EBITDA, verdoppelte sich sogar auf 163,3 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 23,2 Prozent entspricht.

Die Bilanz des Unternehmens zeigt ebenfalls eine starke Verbesserung. Der Bestand an liquiden Mitteln stieg um mehr als 100 Millionen Euro auf 279,7 Millionen Euro, während die Nettoliquidität mit 261,9 Millionen Euro ein historisches Niveau erreichte. Dies verschafft Friedrich Vorwerk erheblichen finanziellen Spielraum für zukünftige Projekte. Der Auftragsbestand lag zum Jahresende bei 1,021 Milliarden Euro, was zwar unter dem Vorjahreswert liegt, jedoch ein deutlich erhöhtes neu akquiriertes Projektvolumen aufweist. Zudem setzte das Unternehmen den personellen Ausbau fort und erhöhte die Mitarbeiterzahl auf 2.243.

Die beeindruckenden Zahlen haben zu Spekulationen geführt, dass viele Analystenprognosen für 2026 möglicherweise zu konservativ sein könnten. Der vollständige Geschäftsbericht wird Ende März erwartet. Am Aktienmarkt reagierten die Anleger positiv auf die Zahlen: Die im SDAX notierten Papiere stiegen am Montag um knapp 6 Prozent und setzten ihren Aufwärtstrend am Dienstag mit einem Plus von 7,4 Prozent fort. Damit näherten sich die Aktien dem Rekordhoch von 109,20 Euro, das im Oktober erreicht wurde. Analysten heben die starke Marktposition und die Projektpipeline von Friedrich Vorwerk hervor, was die positive Marktentwicklung weiter unterstützt.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 90,85EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.