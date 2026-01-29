JPMorgan hebt Apple-Kursziel: Potenzial für 27% Anstieg vor Quartalszahlen!

JPMorgan hat seine positive Einschätzung für Apple kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen bekräftigt und das Kursziel von 305 auf 315 US-Dollar angehoben. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von etwa 27 Prozent. Die Neubewertung basiert auf einer stärkeren als erwarteten Nachfrage nach dem aktuellen iPhone-Zyklus sowie einer günstigen Kostenentwicklung. Analyst Samik Chatterjee hebt hervor, dass die iPhone-Nachfrage in den letzten Wochen besser war als vom Markt angenommen, während Investoren sich auf mögliche Margendruckfaktoren konzentrierten, insbesondere auf steigende Speicherpreise.

Chatterjee argumentiert, dass die positiven Signale zur Nachfrage nach dem iPhone 17 von Sorgen über Margendruck und schwächeren unterjährigen Daten überlagert wurden. Trotz einer relativen Underperformance der Apple-Aktie, die in den letzten zwölf Monaten um etwa 11 Prozent gestiegen ist, während der S&P 500 um 13,4 Prozent zulegte, sieht JPMorgan dies als attraktive Einstiegsgelegenheit. Aktuell wird Apple mit dem etwa 30-fachen des erwarteten Gewinns für die nächsten zwölf Monate bewertet, was unter den Spitzenmultiplikatoren früherer iPhone-Zyklen liegt.