Euro auf Höhenflug: Trump und die Unsicherheiten des Dollars

Im US-Devisenhandel konnte der Euro am Dienstag seine Gewinne weiter ausbauen und erreichte zeitweise 1,1990 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1929 Dollar fest. Der Dollar fiel zudem gegenüber anderen wichtigen Währungen, darunter das britische Pfund, das den höchsten Stand seit Oktober 2021 erreichte. Die Entwicklungen um den Grönland-Konflikt, in dem Trump mit Zöllen drohte, hatten den Dollar zusätzlich unter Druck gesetzt. Trotz einer Rücknahme dieser Drohungen blieb der Dollar anfällig.

Am Dienstag erlebte der Euro einen signifikanten Kursanstieg, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, dass er sich wegen des Rückgangs des US-Dollars nicht besorgt fühle. Dies führte dazu, dass der Euro auf 1,2081 Dollar kletterte, den höchsten Stand seit Mitte 2021. Der Dollar hatte in den Tagen zuvor bereits stark an Wert verloren, was sich in einem Rückgang von zwei Prozent im Vergleich zum Euro in dieser Woche niederschlug. Insgesamt hatte der Dollar seit Jahresbeginn fast zwölf Prozent an Wert eingebüßt. Ein wesentlicher Faktor für diese Abwertung ist Trumps Wirtschaftspolitik, insbesondere seine Zollpolitik, die bei Investoren Unsicherheit schürt.

Am Mittwoch blieb der Euro nach der US-Zinsentscheidung relativ stabil, fiel jedoch wieder unter die Marke von 1,20 Dollar und notierte zuletzt bei 1,1930 Dollar. Die US-Notenbank hatte wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen, was von Marktanalysten als wenig überraschend angesehen wurde. Trump übt weiterhin Druck auf die Fed aus, indem er wiederholt Zinssenkungen fordert und den Notenbankchef Jerome Powell kritisiert.

Die Analysten warnen vor den Risiken, die aus der unberechenbaren US-Politik resultieren könnten. Insbesondere könnte eine anhaltende Abwertung des Dollars zu einem Verlust des Vertrauens in die US-Notenbank führen. Während die Märkte auf die Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den USA und ihren westlichen Verbündeten achten, bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Stabilität des Dollars bestehen.

Insgesamt zeigt die aktuelle Marktlage, dass der Euro in einer starken Position ist, während der Dollar unter Druck steht, was auf die Unsicherheiten in der US-Wirtschaft und der Politik zurückzuführen ist.

