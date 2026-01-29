    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Puma-Aktien steigen um 15%: Übernahmegerüchte beflügeln Kurs!

    Puma-Aktien steigen um 15%: Übernahmegerüchte beflügeln Kurs!
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Die Aktien von Puma haben zu Wochenbeginn einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 15 Prozent verzeichnet und damit die Verluste vom Freitag größtenteils wettgemacht. Der Kurs schwankte zuletzt zwischen Übernahmefantasien und Ernüchterung. Am Freitag sorgte ein Bericht für Verunsicherung, wonach die Gespräche zwischen der französischen Milliardärsfamilie Pinault, die knapp 30 Prozent der Puma-Anteile hält, und dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet wurden. Dies führte zu einem Rückgang des Aktienkurses auf 18,28 Euro, nachdem er zuvor mit 24,91 Euro das höchste Niveau seit Mai 2025 erreicht hatte.

    Die Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch Anta, die bereits Marken wie Fila und Jack Wolfskin besitzt, halten sich jedoch hartnäckig. Am Dienstag kam es zu einem weiteren Anstieg der Puma-Aktien, nachdem bekannt wurde, dass Anta einen 29-prozentigen Anteil von Pinault für rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen wird. Der Preis von 35 Euro pro Aktie liegt fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Analyst James Grzinic von Jefferies kommentierte, dass Anta für den Anteil eine beeindruckende Prämie zahlt, und stellte fest, dass die Chinesen zunächst keine Komplettübernahme anstreben.

    Die Übernahme könnte jedoch weitreichende Auswirkungen auf Puma haben. CEO Arthur Hoeld äußerte sich optimistisch über die strategischen Prioritäten des Unternehmens und betonte, dass Anta Puma unterstützen möchte, um das Markenpotenzial zu maximieren. Trotz der positiven Nachrichten bleibt die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens bestehen. Grzinic wies darauf hin, dass ein Passus im Vertrag zusätzliche Gelder für Pinault im Falle einer späteren Komplettübernahme durch Anta innerhalb der nächsten 15 Monate sichert.

    Insgesamt zeigt sich, dass die Puma-Aktien stark von Spekulationen über Übernahmen beeinflusst werden. Die fundamentalen Geschäftszahlen, wie ein möglicher Umsatzrückgang und die strategische Neuausrichtung, könnten in den Hintergrund treten, solange die Übernahmefantasien im Vordergrund stehen. Analysten empfehlen, die Entwicklungen genau zu beobachten, da eine Stabilisierung des Kurses erst dann möglich sein könnte, wenn die Spekulationen um Übernahmen nachlassen.



    PUMA

    +0,34 %
    +6,80 %
    +8,50 %
    +10,26 %
    -26,49 %
    -61,39 %
    -70,63 %
    +26,21 %
    +1.559,86 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 23,62EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Puma-Aktien steigen um 15%: Übernahmegerüchte beflügeln Kurs! Die Aktien von Puma haben zu Wochenbeginn einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 15 Prozent verzeichnet und damit die Verluste vom Freitag größtenteils wettgemacht. Der Kurs schwankte zuletzt zwischen Übernahmefantasien und Ernüchterung. Am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     