Puma-Aktien steigen um 15%: Übernahmegerüchte beflügeln Kurs!

Die Aktien von Puma haben zu Wochenbeginn einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 15 Prozent verzeichnet und damit die Verluste vom Freitag größtenteils wettgemacht. Der Kurs schwankte zuletzt zwischen Übernahmefantasien und Ernüchterung. Am Freitag sorgte ein Bericht für Verunsicherung, wonach die Gespräche zwischen der französischen Milliardärsfamilie Pinault, die knapp 30 Prozent der Puma-Anteile hält, und dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet wurden. Dies führte zu einem Rückgang des Aktienkurses auf 18,28 Euro, nachdem er zuvor mit 24,91 Euro das höchste Niveau seit Mai 2025 erreicht hatte.

Die Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch Anta, die bereits Marken wie Fila und Jack Wolfskin besitzt, halten sich jedoch hartnäckig. Am Dienstag kam es zu einem weiteren Anstieg der Puma-Aktien, nachdem bekannt wurde, dass Anta einen 29-prozentigen Anteil von Pinault für rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen wird. Der Preis von 35 Euro pro Aktie liegt fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Analyst James Grzinic von Jefferies kommentierte, dass Anta für den Anteil eine beeindruckende Prämie zahlt, und stellte fest, dass die Chinesen zunächst keine Komplettübernahme anstreben.