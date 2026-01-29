Puma-Aktien steigen um 15%: Übernahmegerüchte beflügeln Kurs!
Die Aktien von Puma haben zu Wochenbeginn einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 15 Prozent verzeichnet und damit die Verluste vom Freitag größtenteils wettgemacht. Der Kurs schwankte zuletzt zwischen Übernahmefantasien und Ernüchterung. Am Freitag sorgte ein Bericht für Verunsicherung, wonach die Gespräche zwischen der französischen Milliardärsfamilie Pinault, die knapp 30 Prozent der Puma-Anteile hält, und dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet wurden. Dies führte zu einem Rückgang des Aktienkurses auf 18,28 Euro, nachdem er zuvor mit 24,91 Euro das höchste Niveau seit Mai 2025 erreicht hatte.
Die Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch Anta, die bereits Marken wie Fila und Jack Wolfskin besitzt, halten sich jedoch hartnäckig. Am Dienstag kam es zu einem weiteren Anstieg der Puma-Aktien, nachdem bekannt wurde, dass Anta einen 29-prozentigen Anteil von Pinault für rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen wird. Der Preis von 35 Euro pro Aktie liegt fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Analyst James Grzinic von Jefferies kommentierte, dass Anta für den Anteil eine beeindruckende Prämie zahlt, und stellte fest, dass die Chinesen zunächst keine Komplettübernahme anstreben.
Die Übernahme könnte jedoch weitreichende Auswirkungen auf Puma haben. CEO Arthur Hoeld äußerte sich optimistisch über die strategischen Prioritäten des Unternehmens und betonte, dass Anta Puma unterstützen möchte, um das Markenpotenzial zu maximieren. Trotz der positiven Nachrichten bleibt die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens bestehen. Grzinic wies darauf hin, dass ein Passus im Vertrag zusätzliche Gelder für Pinault im Falle einer späteren Komplettübernahme durch Anta innerhalb der nächsten 15 Monate sichert.
Insgesamt zeigt sich, dass die Puma-Aktien stark von Spekulationen über Übernahmen beeinflusst werden. Die fundamentalen Geschäftszahlen, wie ein möglicher Umsatzrückgang und die strategische Neuausrichtung, könnten in den Hintergrund treten, solange die Übernahmefantasien im Vordergrund stehen. Analysten empfehlen, die Entwicklungen genau zu beobachten, da eine Stabilisierung des Kurses erst dann möglich sein könnte, wenn die Spekulationen um Übernahmen nachlassen.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 23,62EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.
