BASF-Aktie: Trotz Kurszielsenkung Stabilität und Hoffnung auf Erholung!
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die BASF-Aktie von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi äußerte, dass die vorläufigen Eckdaten für das vierte Quartal, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, die bereits stark gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter belasten dürften. Trotz dieser negativen Aussichten hat sich die BASF-Aktie relativ stabil gehalten und scheint sich von der fundamentalen Ausgangslage abzukoppeln. Dies führt dazu, dass BASF nun als einer der teuersten Zykliker in der Chemiebranche gilt.
In einem weiteren Kontext hat BASF im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 insgesamt 1.075.055 Aktien zurückgekauft. Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Programms seit dem 3. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 11.444.864 Stück. Der Rückkauf erfolgt über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über andere Handelssysteme. Die Aktienrückkäufe könnten als Zeichen des Vertrauens in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens gewertet werden, auch wenn die Marktbedingungen herausfordernd bleiben.
Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass BASF trotz der Unsicherheiten in der Branche eine solide Performance zeigt. Der Free Cashflow von 1,3 Milliarden Euro liegt doppelt so hoch wie erwartet, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Analysten und Investoren scheinen optimistisch, dass die Restrukturierungsmaßnahmen schneller vorankommen als ursprünglich gedacht und dass negative Währungseffekte nicht von Dauer sein werden. Insbesondere wird auf eine mögliche Erholung des chinesischen Marktes hingewiesen, die BASF zugutekommen könnte.
Trotz eines fallenden DAX konnte die BASF-Aktie Stabilität zeigen und kämpft um die Marke von 46,40 Euro. Analysten sind optimistisch, dass ein Tagesschluss über dieser Marke den Kurs bis auf 48 Euro treiben könnte. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass sich die Aktie in einer potenziellen Aufwärtsbewegung befindet, was das Interesse von Käufern wecken könnte. Insgesamt bleibt die Situation für BASF angespannt, jedoch gibt es Anzeichen für eine mögliche Erholung.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 45,93EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.