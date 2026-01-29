BASF-Aktie: Trotz Kurszielsenkung Stabilität und Hoffnung auf Erholung!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die BASF-Aktie von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi äußerte, dass die vorläufigen Eckdaten für das vierte Quartal, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, die bereits stark gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter belasten dürften. Trotz dieser negativen Aussichten hat sich die BASF-Aktie relativ stabil gehalten und scheint sich von der fundamentalen Ausgangslage abzukoppeln. Dies führt dazu, dass BASF nun als einer der teuersten Zykliker in der Chemiebranche gilt.

In einem weiteren Kontext hat BASF im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 insgesamt 1.075.055 Aktien zurückgekauft. Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Programms seit dem 3. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 11.444.864 Stück. Der Rückkauf erfolgt über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über andere Handelssysteme. Die Aktienrückkäufe könnten als Zeichen des Vertrauens in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens gewertet werden, auch wenn die Marktbedingungen herausfordernd bleiben.