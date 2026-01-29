Revolutionäre Partnerschaft: Diginex und Brasilien setzen auf nachhaltige Zukunft!

Die geplante Plattform wird standardisierte und prüfbare Nachhaltigkeits- und Emissionsdaten bereitstellen, die internationalen Standards entsprechen. Ein zentrales Element ist das Konzept des „Digital Green Passport“, das den Zugang zu Exportmärkten erleichtern soll. Zudem wird die Plattform MRV-fähige Daten (Messung, Berichterstattung und Verifizierung) generieren, um CO₂- und naturbasierte Initiativen zu unterstützen. Die Rahmenvereinbarung sieht vor, zunächst ein Pilotprojekt im Rindfleischsektor zu starten, mit der Möglichkeit, weitere Sektoren einzubeziehen.

Diginex Limited, ein globales Technologieunternehmen im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), hat am 26. Januar 2026 eine Joint-Venture-Rahmenvereinbarung mit BGlobal und dem Bundesstaat Mato Grosso in Brasilien unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung ist die Unterstützung von Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsinitiativen in einer der bedeutendsten landwirtschaftlichen Regionen der Welt. Die Partnerschaft fokussiert sich auf die Entwicklung einer digitalen Infrastrukturplattform, die Unternehmen in Mato Grosso bei der Dekarbonisierung und der ESG-Berichterstattung unterstützen soll.

Der brasilianische Markt für Dekarbonisierung wurde 2024 auf etwa 43,1 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 auf 76,8 Milliarden USD wachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 10,1 % entspricht. Auch der Markt für Nachhaltigkeitsmanagement-Software in Brasilien zeigt großes Potenzial, mit einer prognostizierten Steigerung von 141,4 Millionen USD im Jahr 2024 auf 341,4 Millionen USD bis 2030.

Diginex wird seine Expertise in den Bereichen ESG-Berichterstattung und Emissionsbilanzierung in die Partnerschaft einbringen, während BGlobal für die lokale Koordination und Stakeholder-Einbindung zuständig ist. Die Zusammenarbeit soll bestehende Initiativen, wie das staatliche Programm „Passaporte Verde“, ergänzen und eine strukturierte digitale Basis für Offenlegung und Rückverfolgbarkeit entlang der Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft schaffen.

Miles Pelham, Chairman von Diginex, betont die Bedeutung dieser Vereinbarung für die Förderung von Nachhaltigkeit im großen Maßstab. Marta M. DeVito, CEO von BGlobal, hebt hervor, dass Mato Grosso das Potenzial hat, eine Führungsrolle in der nachhaltigen Entwicklung zu übernehmen. Die Rahmenvereinbarung wird als wichtiger Schritt zur Schaffung von Transparenz und Rückverfolgbarkeit in zentralen Sektoren angesehen und soll dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit von CO₂- und naturbasierten Initiativen zu stärken.

Die Diginex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 1,048EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.