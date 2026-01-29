    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stimmrechtsmitteilungen: Morgan Stanley und Goldman Sachs bei Kontron AG aktiv!

    Stimmrechtsmitteilungen: Morgan Stanley und Goldman Sachs bei Kontron AG aktiv!
    Foto: adobe.stock.com

    Am 27. Januar 2026 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die die Beteiligungen von Morgan Stanley und der Goldman Sachs Group, Inc. an dem Unternehmen betrifft. Diese Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und dienen der europaweiten Verbreitung relevanter Informationen über bedeutende Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen.

    Die Mitteilung von Morgan Stanley bezieht sich auf den Erwerb von Finanzinstrumenten, die am 23. Januar 2026 eine Schwellenberührung auslösten. Morgan Stanley hält nun 0,44 % der Stimmrechte direkt durch Aktien und 8,12 % über Finanzinstrumente, was insgesamt 8,56 % der Stimmrechte ausmacht. Im Vergleich zur vorherigen Meldung ist dies ein Anstieg von 0,19 % bei den Aktien und 0,48 % bei den Finanzinstrumenten. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Kontron AG beträgt 63.860.568.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kontron AG!
    Long
    22,15€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,74€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Details zu den gehaltenen Instrumenten zeigen, dass Morgan Stanley 283.764 Aktien (0,44 %) direkt hält und über Finanzinstrumente wie ein Rückrufrecht über Wertpapierleihe und Equity Swaps weitere Stimmrechte repräsentiert. Diese Instrumente ermöglichen es Morgan Stanley, Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen zu nehmen, ohne direkt im Besitz der entsprechenden Aktien zu sein.

    Parallel dazu informierte die Goldman Sachs Group, Inc. über ihre Beteiligung an der Kontron AG, die am 22. Januar 2026 eine Schwellenberührung erreichte. Goldman Sachs hält 0,42 % der Stimmrechte direkt durch Aktien und 4,01 % über Finanzinstrumente, was insgesamt 4,43 % ergibt. Im Vergleich zur vorherigen Meldung ist dies ein leichter Rückgang bei den direkten Stimmrechten, während die Finanzinstrumente leicht zugenommen haben.

    Die Mitteilungen verdeutlichen die dynamischen Veränderungen im Aktionärsstruktur der Kontron AG und die strategischen Bewegungen großer Finanzinstitute. Beide Unternehmen, Morgan Stanley und Goldman Sachs, sind bedeutende Akteure im Finanzsektor und ihre Beteiligungen an der Kontron AG könnten auf zukünftige strategische Entscheidungen und mögliche Einflussnahmen auf die Unternehmensführung hinweisen.

    Insgesamt zeigt die Veröffentlichung, wie wichtig Transparenz und rechtzeitige Information im Aktienhandel sind, um das Vertrauen der Investoren zu wahren und den Markt zu stabilisieren.



    Kontron

    -0,17 %
    -2,05 %
    +2,68 %
    +8,13 %
    +20,99 %
    +24,43 %
    +6,85 %
    +324,76 %
    +86,81 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23,35EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stimmrechtsmitteilungen: Morgan Stanley und Goldman Sachs bei Kontron AG aktiv! Am 27. Januar 2026 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die die Beteiligungen von Morgan Stanley und der Goldman Sachs Group, Inc. an dem Unternehmen betrifft. Diese Mitteilungen sind Teil der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     