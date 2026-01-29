Stimmrechtsmitteilungen: Morgan Stanley und Goldman Sachs bei Kontron AG aktiv!

Die Mitteilung von Morgan Stanley bezieht sich auf den Erwerb von Finanzinstrumenten, die am 23. Januar 2026 eine Schwellenberührung auslösten. Morgan Stanley hält nun 0,44 % der Stimmrechte direkt durch Aktien und 8,12 % über Finanzinstrumente, was insgesamt 8,56 % der Stimmrechte ausmacht. Im Vergleich zur vorherigen Meldung ist dies ein Anstieg von 0,19 % bei den Aktien und 0,48 % bei den Finanzinstrumenten. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Kontron AG beträgt 63.860.568.

Am 27. Januar 2026 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die die Beteiligungen von Morgan Stanley und der Goldman Sachs Group, Inc. an dem Unternehmen betrifft. Diese Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und dienen der europaweiten Verbreitung relevanter Informationen über bedeutende Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen.

Die Details zu den gehaltenen Instrumenten zeigen, dass Morgan Stanley 283.764 Aktien (0,44 %) direkt hält und über Finanzinstrumente wie ein Rückrufrecht über Wertpapierleihe und Equity Swaps weitere Stimmrechte repräsentiert. Diese Instrumente ermöglichen es Morgan Stanley, Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen zu nehmen, ohne direkt im Besitz der entsprechenden Aktien zu sein.

Parallel dazu informierte die Goldman Sachs Group, Inc. über ihre Beteiligung an der Kontron AG, die am 22. Januar 2026 eine Schwellenberührung erreichte. Goldman Sachs hält 0,42 % der Stimmrechte direkt durch Aktien und 4,01 % über Finanzinstrumente, was insgesamt 4,43 % ergibt. Im Vergleich zur vorherigen Meldung ist dies ein leichter Rückgang bei den direkten Stimmrechten, während die Finanzinstrumente leicht zugenommen haben.

Die Mitteilungen verdeutlichen die dynamischen Veränderungen im Aktionärsstruktur der Kontron AG und die strategischen Bewegungen großer Finanzinstitute. Beide Unternehmen, Morgan Stanley und Goldman Sachs, sind bedeutende Akteure im Finanzsektor und ihre Beteiligungen an der Kontron AG könnten auf zukünftige strategische Entscheidungen und mögliche Einflussnahmen auf die Unternehmensführung hinweisen.

Insgesamt zeigt die Veröffentlichung, wie wichtig Transparenz und rechtzeitige Information im Aktienhandel sind, um das Vertrauen der Investoren zu wahren und den Markt zu stabilisieren.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23,35EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.