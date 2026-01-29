    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Telekom kauft 1,6 Millionen Aktien zurück – Analysten optimistisch!

    Deutsche Telekom kauft 1,6 Millionen Aktien zurück – Analysten optimistisch!
    Foto: Deutsche Telekom

    Am 26. Januar 2026 veröffentlichte die Deutsche Telekom AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 596/2014. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 insgesamt 1.665.194 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben wurden. Dieses Programm wurde bereits am 5. Januar 2026 angekündigt.

    Die Details der Käufe sind wie folgt: Am 19. Januar wurden 310.083 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 27,33 Euro pro Aktie erworben, was einen Gesamtkaufpreis von etwa 8,47 Millionen Euro ergibt. Am 20. Januar wurden 327.497 Aktien zu 27,17 Euro pro Aktie gekauft, was einen Gesamtwert von rund 8,90 Millionen Euro ausmacht. Die Käufe setzten sich am 21. Januar mit 353.242 Aktien zu 26,39 Euro (9,32 Millionen Euro), am 22. Januar mit 337.186 Aktien zu 26,96 Euro (9,09 Millionen Euro) und am 23. Januar mit weiteren 337.186 Aktien zu 26,88 Euro (9,06 Millionen Euro) fort. Insgesamt beläuft sich der Kaufpreis für die 1.665.194 Aktien auf etwa 44,85 Millionen Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Short
    29,25€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 12,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,15€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Deutsche Telekom AG hat seit Beginn des Rückkaufprogramms am 5. Januar 2026 bis zum 23. Januar insgesamt 4.702.105 Aktien zurückgekauft. Diese Transaktionen wurden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank durchgeführt. Eine detaillierte Aufstellung der Einzelgeschäfte ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

    Zusätzlich zur Mitteilung über den Aktienrückkauf hat die Schweizer Großbank UBS die Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" eingestuft. Analyst Polo Tang äußerte, dass nach einer Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres eine Trendwende erkennbar sei. Die bevorstehenden Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US sowie die Quartalszahlen der Deutschen Telekom, die Ende Februar veröffentlicht werden, könnten ebenfalls positive Impulse setzen.

    Insgesamt zeigt die Deutsche Telekom AG mit ihrem Aktienrückkaufprogramm und der positiven Einschätzung durch UBS, dass das Unternehmen bestrebt ist, den Shareholder Value zu steigern und sich in einem sich erholenden Marktumfeld zu positionieren.



    Deutsche Telekom

    +0,06 %
    +1,84 %
    -1,13 %
    -6,21 %
    -11,41 %
    +34,36 %
    +83,43 %
    +82,05 %
    +72,38 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 27,25EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Telekom kauft 1,6 Millionen Aktien zurück – Analysten optimistisch! Am 26. Januar 2026 veröffentlichte die Deutsche Telekom AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 596/2014. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 insgesamt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     