Deutsche Telekom kauft 1,6 Millionen Aktien zurück – Analysten optimistisch!

Die Details der Käufe sind wie folgt: Am 19. Januar wurden 310.083 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 27,33 Euro pro Aktie erworben, was einen Gesamtkaufpreis von etwa 8,47 Millionen Euro ergibt. Am 20. Januar wurden 327.497 Aktien zu 27,17 Euro pro Aktie gekauft, was einen Gesamtwert von rund 8,90 Millionen Euro ausmacht. Die Käufe setzten sich am 21. Januar mit 353.242 Aktien zu 26,39 Euro (9,32 Millionen Euro), am 22. Januar mit 337.186 Aktien zu 26,96 Euro (9,09 Millionen Euro) und am 23. Januar mit weiteren 337.186 Aktien zu 26,88 Euro (9,06 Millionen Euro) fort. Insgesamt beläuft sich der Kaufpreis für die 1.665.194 Aktien auf etwa 44,85 Millionen Euro.

Am 26. Januar 2026 veröffentlichte die Deutsche Telekom AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 596/2014. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 insgesamt 1.665.194 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben wurden. Dieses Programm wurde bereits am 5. Januar 2026 angekündigt.

Die Deutsche Telekom AG hat seit Beginn des Rückkaufprogramms am 5. Januar 2026 bis zum 23. Januar insgesamt 4.702.105 Aktien zurückgekauft. Diese Transaktionen wurden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank durchgeführt. Eine detaillierte Aufstellung der Einzelgeschäfte ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Zusätzlich zur Mitteilung über den Aktienrückkauf hat die Schweizer Großbank UBS die Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" eingestuft. Analyst Polo Tang äußerte, dass nach einer Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres eine Trendwende erkennbar sei. Die bevorstehenden Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US sowie die Quartalszahlen der Deutschen Telekom, die Ende Februar veröffentlicht werden, könnten ebenfalls positive Impulse setzen.

Insgesamt zeigt die Deutsche Telekom AG mit ihrem Aktienrückkaufprogramm und der positiven Einschätzung durch UBS, dass das Unternehmen bestrebt ist, den Shareholder Value zu steigern und sich in einem sich erholenden Marktumfeld zu positionieren.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 27,25EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.