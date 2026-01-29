LVMH: Umsatzrückgang trotz Dividende – Analysten warnen vor Unsicherheiten!

Der Umsatz des Unternehmens fiel um fünf Prozent auf knapp 81 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte betrug der Rückgang lediglich ein Prozent. Im vierten Quartal konnte LVMH jedoch ein leichtes organisches Plus von einem Prozent erzielen. Neben dem Wein- und Spirituosengeschäft erlebte auch das Mode- und Ledergeschäft einen Umsatzrückgang. Im Uhren- und Schmucksegment hingegen übertrafen die Verkaufszahlen die Erwartungen der Analysten.

Der Luxusgüterkonzern LVMH hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn verzeichnet, was auf ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld zurückzuführen ist. Insbesondere in Europa sank die Nachfrage im zweiten Halbjahr, was sich negativ auf die Verkaufszahlen auswirkte. Handelskonflikte, insbesondere in den Kernmärkten China und USA, belasteten die Konsumlaune, vor allem im Wein- und Spirituosensegment, wo Produkte wie Cognac weniger nachgefragt wurden.

Das bereinigte operative Ergebnis sank um neun Prozent auf etwa 17,8 Milliarden Euro, wobei in den Bereichen Spirituosen sowie Mode und Leder zweistellige Rückgänge verzeichnet wurden. Der Nettogewinn betrug 10,9 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 13 Prozent entspricht. Trotz dieser Rückgänge plant LVMH, eine Dividende von insgesamt 13 Euro je Aktie auszuschütten, nachdem bereits eine Zwischendividende von 5,50 Euro gezahlt wurde.

Analysten äußern gemischte Meinungen zu den Ergebnissen. Chiara Battistini von JPMorgan hebt hervor, dass LVMH durch strikte Kostenkontrolle die volatile Umsatzentwicklung teilweise ausgleichen konnte, während Jefferies-Analyst James Grzinic die operative Leistung als leicht über den Erwartungen liegend bewertet. Dennoch bleibt die Anlegerstimmung vorsichtig, da die Nachfrage weiterhin volatil ist und die Währungsentwicklung ungünstig bleibt.

Für das kommende Jahr zeigt sich die Unternehmensführung optimistisch, warnt jedoch vor einem schwierigen operativen Umfeld. LVMH-Chef Bernard Arnault kündigte an, die Ausgaben zu begrenzen, um den Herausforderungen zu begegnen. Ein konkreter Ausblick auf die Geschäftsentwicklung wurde jedoch nicht gegeben. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse reagierte die Aktie zunächst positiv, fiel jedoch anschließend um mehr als sieben Prozent.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 544,5EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.