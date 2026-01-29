Thyssenkrupp: Stimmrechtsänderung und Übernahmegespräche mit Jindal Steel!

Laut der Mitteilung hat die Amundi S.A., eine in Paris ansässige Investmentgesellschaft, am 22. Januar 2026 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Amundi beträgt nun 2,21 %, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 3,26 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 622.531.741. Die Mitteilung enthält auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, wobei Amundi 13.745.093 Stimmrechte direkt zugerechnet werden.

Am 27. Januar 2026 veröffentlichte die thyssenkrupp AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europäische Verbreitung der Informationen zum Ziel hatte. Die Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, enthält wesentliche Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

In einem weiteren Kontext äußerte sich der thyssenkrupp-Vorstandsvorsitzende Miguel López zurückhaltend zu den laufenden Verhandlungen mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine mögliche Übernahme der Stahlsparte. In einer Rede vor der Hauptversammlung betonte López, dass man sich in einem konstruktiven Austausch mit Jindal Steel befinde, jedoch keine weiteren Informationen zu den vertraulichen Verhandlungen bereitstellen könne. Er versprach, die Aktionäre transparent zu informieren, sobald es konkrete Ergebnisse aus den Gesprächen gebe.

Die Gespräche zwischen thyssenkrupp und Jindal Steel wurden im September 2025 bekannt, als Jindal Steel ein unverbindliches Angebot zur Übernahme der Stahlsparte unterbreitete. Volkmar Dinstuhl, ein Vorstandsmitglied, hatte im Dezember 2025 bei der Präsentation der Jahreszahlen erklärt, dass das Angebot auf eine mehrheitliche Übernahme abziele.

Diese Entwicklungen sind für die thyssenkrupp AG von großer Bedeutung, da die Stahlsparte einen wesentlichen Teil des Unternehmens darstellt. Die Verhandlungen mit Jindal Steel könnten potenziell die strategische Ausrichtung und die finanzielle Stabilität von thyssenkrupp beeinflussen. Die Marktbeobachter werden die Situation weiterhin genau verfolgen, um die Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung und die zukünftige Entwicklung der thyssenkrupp AG zu bewerten.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 11,30EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.