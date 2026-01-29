    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    TPG übernimmt AEP: Strategischer Schritt zur Marktführerschaft im Pharmabereich!

    Die The Platform Group SE & Co. KGaA (TPG) hat am 26. Januar 2026 die geplante Übernahme der AEP GmbH, einer bedeutenden B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche, bekannt gegeben. AEP, mit Sitz in Alzenau, bedient mehrere Tausend Apotheken in Deutschland und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Der Vollzug der Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 nach Zustimmung der Kartellbehörden erwartet. Mit dieser Übernahme wird der Pharmabereich von TPG auf ein Umsatzvolumen von 1,1 Milliarden Euro anwachsen.

    Dr. Dominik Benner, CEO von TPG, betont, dass die Akquisition einen strategischen Schritt zur Stärkung der Position im Pharmabereich darstellt. TPG ist seit 2021 mit der Plattform ApoNow aktiv, die eine digitale Schnittstelle zwischen Apotheken und Pharmaherstellern bietet. Die Integration von AEP soll die bestehenden Aktivitäten im Pharmabereich bündeln und als eigenständigen Geschäftsbereich unter dem Namen „Pharma & Service Goods“ etablieren.

    Die Übernahme wird voraussichtlich die Umsatzprognosen für 2026 erheblich anheben. TPG rechnet mit einem Anstieg des Gesamtumsatzes auf 2 Milliarden Euro und einem EBITDA von 90 bis 100 Millionen Euro. Die Partnerzahl soll auf über 25.000 steigen, was die Position von TPG als Komplettanbieter für Apotheken weiter festigt.

    Die Finanzierung der Übernahme erfolgt durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital. TPG plant, bis März 2026 eine nachhaltige Finanzierungsstruktur zu schaffen und hat bereits Kapitalerhöhungen im Umfang von 2 Millionen Aktien beschlossen, um langfristige Investoren zu gewinnen. Der Verschuldungsgrad soll dabei zwischen 1,5 und 2,3 bleiben, was eine konservative Finanzierungsstrategie widerspiegelt.

    Die Übernahme von AEP wird als entscheidender Schritt in der Wachstumsstrategie von TPG angesehen, die darauf abzielt, den operativen Cashflow zu steigern und die Marktposition im Pharmabereich zu festigen. Dr. Heike Brockmann, CEO von AEP, sieht in der Übernahme eine Chance für weiteres Wachstum und die Stärkung der lokalen Apotheken.

    Insgesamt wird die Übernahme von AEP als bedeutender Meilenstein für TPG betrachtet, der nicht nur das Umsatzvolumen erhöht, sondern auch die strategische Ausrichtung im Pharmabereich nachhaltig beeinflusst.



    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8

    Die The Platform Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 4,693EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



