JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,10 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 11,30 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,84 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,03 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -11,56 %/-20,41 % bedeutet.