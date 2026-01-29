Bundesbankpräsident Nagel: Goldreserven in den USA bleiben sicher!
Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich zu den deutschen Goldreserven geäußert, die in den Tresoren der Federal Reserve in New York lagern. Trotz wachsender Bedenken hinsichtlich der politischen Stabilität in den USA sieht Nagel keinen Anlass, diese Goldbestände zurückzuholen. Er betont, dass das Gold bei der Fed sicher aufbewahrt sei und als Währungsreserve einen besonderen Schutzstatus genieße. Nagel verweist darauf, dass die Bundesbank regelmäßig das Lagerstättenkonzept überprüft und vor zehn Jahren bereits 300 Tonnen Gold von New York nach Frankfurt transferiert hat.
Die Diskussion über die Sicherheit der Goldreserven wurde durch die aggressive Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump, insbesondere im Grönland-Konflikt, neu entfacht. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses, hat die Bundesregierung aufgefordert, die Goldreserven zurückzuholen. Sie argumentiert, dass es in Zeiten globaler Unsicherheiten und unberechenbarer US-Politik nicht mehr vertretbar sei, dass rund 37 Prozent der deutschen Goldreserven in den USA lagern. Strack-Zimmermann hebt hervor, dass Deutschland zwar rechtlich Eigentümer des Goldes sei, jedoch keine uneingeschränkte Kontrolle über diese Vermögenswerte habe, was ein wachsendes Risiko darstelle.
Der Goldschatz der Bundesbank ist mit 3.352 Tonnen der zweitgrößte der Welt, nach den Beständen der USA. Der Wert dieser Reserven hat sich in den letzten Jahren erheblich erhöht, von etwa 270 Milliarden Euro Ende 2024 auf rund 465 Milliarden Euro heute, bedingt durch den Anstieg des Goldpreises. Über die Hälfte des deutschen Goldes, konkret 1.710 Tonnen, lagert in Frankfurt, während 1.236 Tonnen bei der Federal Reserve und 405 Tonnen bei der Bank of England aufbewahrt werden.
Die Diskussion um die Rückholung der Goldreserven zeigt, wie sehr geopolitische Entwicklungen und das Vertrauen in ausländische Institutionen die Finanzpolitik beeinflussen können. Während einige Politiker eine Rückholung fordern, bleibt die Bundesbank optimistisch, dass die Bestände in den USA sicher sind. Dies könnte auch ein Indikator für das Vertrauen in die Stabilität der US-Wirtschaft und der Federal Reserve sein, trotz der aktuellen politischen Unsicherheiten.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 5.578USD auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.
