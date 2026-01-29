Bundesbankpräsident Nagel: Goldreserven in den USA bleiben sicher!

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich zu den deutschen Goldreserven geäußert, die in den Tresoren der Federal Reserve in New York lagern. Trotz wachsender Bedenken hinsichtlich der politischen Stabilität in den USA sieht Nagel keinen Anlass, diese Goldbestände zurückzuholen. Er betont, dass das Gold bei der Fed sicher aufbewahrt sei und als Währungsreserve einen besonderen Schutzstatus genieße. Nagel verweist darauf, dass die Bundesbank regelmäßig das Lagerstättenkonzept überprüft und vor zehn Jahren bereits 300 Tonnen Gold von New York nach Frankfurt transferiert hat.

Die Diskussion über die Sicherheit der Goldreserven wurde durch die aggressive Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump, insbesondere im Grönland-Konflikt, neu entfacht. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses, hat die Bundesregierung aufgefordert, die Goldreserven zurückzuholen. Sie argumentiert, dass es in Zeiten globaler Unsicherheiten und unberechenbarer US-Politik nicht mehr vertretbar sei, dass rund 37 Prozent der deutschen Goldreserven in den USA lagern. Strack-Zimmermann hebt hervor, dass Deutschland zwar rechtlich Eigentümer des Goldes sei, jedoch keine uneingeschränkte Kontrolle über diese Vermögenswerte habe, was ein wachsendes Risiko darstelle.