DWS Group: Rekordgewinne und hohe Dividende – Zukunftsziele bis 2028!

Die DWS Group plant, einen erheblichen Teil ihres Überschusskapitals von derzeit 1 Milliarde Euro für die Sonderdividende zu verwenden, vorbehaltlich der Notwendigkeit, Kapital für organisches und anorganisches Wachstum zu binden. Diese Entscheidung folgt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025, in dem die DWS Rekordwerte bei Erträgen, Vorsteuergewinnen und verwaltetem Vermögen erzielte. Die Erträge stiegen um 14 % auf 3,155 Milliarden Euro, während der Vorsteuergewinn um 39 % auf 1,324 Milliarden Euro zunahm.

Die DWS Group GmbH & Co. KGaA hat am 28. Januar 2026 eine Anhebung ihrer mittelfristigen Ziele bekannt gegeben und plant, im Jahr 2027 eine außerordentliche Dividende auszuschütten. Die neuen Ziele sehen ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 10 bis 15 % bis 2028 vor, sowie eine Verbesserung der Aufwand-Ertrag-Relation auf unter 55 % bis 2027. Diese Anpassungen basieren auf den übertroffenen Erwartungen für 2025, in dem die DWS einen Gewinn pro Aktie von 4,64 Euro und eine Aufwand-Ertrag-Relation von 58 % erzielte.

Die DWS verzeichnete im Jahr 2025 Nettomittelzuflüsse von 51 Milliarden Euro, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dies wurde durch Zuflüsse in passive Anlageprodukte und eine Rückkehr zu Nettomittelzuflüssen in der Kategorie Active Equity unterstützt. Das insgesamt verwaltete Vermögen stieg auf 1,085 Billionen Euro, was einem Anstieg von 73 Milliarden Euro im Jahresvergleich entspricht.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine ordentliche Dividende von 3,00 Euro pro Aktie vorgeschlagen, was einem Anstieg von 36 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Erhöhung steht im Einklang mit der von der DWS angestrebten Ausschüttungsquote von etwa 65 %.

Die DWS hat sich auch strategische Partnerschaften und Expansionen vorgenommen, darunter die Eröffnung eines Büros im International Financial Centre von Abu Dhabi und eine Zusammenarbeit mit Nippon Life India Asset Management. Diese Schritte sollen die Marktposition der DWS im Nahen Osten und in Asien stärken.

Insgesamt zeigt die DWS Group eine positive Geschäftsentwicklung und plant, ihre Wachstumsstrategie mit ambitionierten Zielen bis 2028 fortzusetzen, während sie gleichzeitig den Aktionären attraktive Ausschüttungen bietet.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 60,00EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.