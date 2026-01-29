Tiger Gold durchteuft 82,7 m mit 1,4 g/t Au, enthalten in 307,1 m mit 0,7 g/t Au, bei Tesorito und identifiziert einen Vektor für die mögliche „Feeder“-Zone

Vancouver, British Columbia (29. Januar 2026) / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR, FWB: D150) („Tiger“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Analyseergebnisse des dritten Bohrlochs im Rahmen seiner laufenden Bohrkampagne auf der Lagerstätte Tesorito in seinem Goldprojekt Quinchía in Kolumbien bekannt zu geben. Die Kampagne bei Tesorito ist Teil des größer angelegten ersten 10.000 Meter umfassenden Phase-1-Bohrprogramms des Unternehmens. Das Goldprojekt Quinchía befindet sich im ertragreichen Goldgürtel Mid-Cauca in Zentralkolumbien, rund 20 Kilometer südlich der von Aris Mining betriebenen Goldmine Marmato und der Projekte Guayabales und San Antonio von Collective Mining.

Highlights:

- TSDH-69 durchteufte 307,1 m mit 0,7 g/t Au ab 8 m Bohrlochtiefe, einschließlich 82,7 m mit 1,4 g/t Au ab 190 m, worin auch 4 m mit 3,5 g/t Au eingeschlossen sind, und endete in einer Mineralisierung.

- Zunehmende Sulfidintensität in der Tiefe festgestellt, was einen Vektor für eine mögliche „Feeder“-Zone bietet.

- Die Infill- und Erweiterungsbohrungen bei Tesorito werden mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt.

- Mit einem dritten Bohrgerät werden nun Explorationsbohrungen bei Dos Quebradas absolviert.

- Die Analyseergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern stehen aus und werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Die in dieser Mitteilung veröffentlichten Analyseergebnisse, die in Tabelle 1 zusammengefasst sind, zielten auf den südlich-zentralen Teil des Blockmodells Tesorito ab. In Abbildung 1 sind die Standorte der Bohrlöcher, einschließlich jener, deren Analyseergebnisse ausstehen, dargestellt. Abbildung 2 zeigt einen Querschnitt der gemeldeten Ergebnisse.

Robert Vallis, President und CEO, sagt dazu: „Die Ergebnisse aus Tesorito sind nach wie vor beeindruckend. So lieferte TSDH-69 0,7 g/t Au auf einem Abschnitt von 307,1 m, der unweit der Oberfläche beginnt und im Kern des Systems einen Teilabschnitt von 82,7 m mit 1,4 g/t Au enthält. Dieser breite Abschnitt bestätigt sowohl die Kontinuität als auch den Umfang des höhergradigen Teils des aktuellen Modells und stützt das laufende Infill-Bohrprogramm. Besonders interessant ist, dass die zunehmende Sulfidintensität und der stellenweise erhöhte Chalkopyritanteil in der Tiefe auf die Nähe zu einer höhergradigen ‚Feeder‘-Struktur hinweisen könnten, was einen zusätzlichen Vektor für gezielte Anschlussbohrungen bietet.“

Weitere Ergebnisse in Kürze erwartet, Bohrungen bei Tesorito und Dos Quebradas halten an

Die Bohrungen bei Tesorito werden mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt und weitere Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Die Bohrungen bei Dos Quebradas wurden mit einem dritten Bohrgerät aufgenommen, was im Einklang mit dem Plan des Unternehmens steht, Ziele mit möglicherweise großen Auswirkungen auf dem Goldprojekt Quinchía zu erproben.

Bohrprogramm bei Tesorito auf Ressourcenwachstum und verbessertes Konfidenzniveau ausgerichtet

Ziel des Bohrprogramms bei Tesorito ist es, das Vertrauen in die Mineralressource zu verbessern und die Randbereiche sowie die Erweiterungen in die Tiefe zu erproben, um die bekannte Mineralisierung auszudehnen. Die Bohrungen umfassen sowohl Stepout- als auch Infill-Löcher, wobei die Infill-Bohrungen der Aufwertung der vermuteten Mineralressource in die Kategorie „angedeutet“ sowie dem Ausbau des Projekts in Richtung einer Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsstudie dienen sollen. Eine Zusammenfassung der Mineralressourcen und der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, „PEA“) für das Goldprojekt Quinchía finden Sie nachstehend.

TSDH-69 liefert starken Abschnitt und Vektor für eine mögliche „Feeder“-Zone

In TSDH-69 wurde von 8,0 m Bohrlochtiefe bis zum Ende des Bohrlochs (315,1 m) ein Abschnitt von 307,1 m mit 0,7 g/t Au durchteuft. Dieser Abschnitt enthielt einen Teilabschnitt von 82,7 m mit 1,4 g/t Au (190-272,7 m), einschließlich 4 m mit 3,5 g/t Au (190-194 m). Das Bohrloch durchörterte ein porphyrisches System, das in porphyrischem Andesit und intrusiven Brekzien/Dioriten lagert. Der Abschnitt von 196 bis 306 m (110 m mit 1,0 g/t Au) gilt als Kernbereich des Porphyrs und zeichnet sich durch eine Kalialteration (Kalifeldspat plus sekundären Biotit), Erzgang-Stockwork vom A-, B- und M-Typ, feine Gipsadern mit Spuren von Molybdänit und Chalkopyrit sowie eingesprengten Sulfiden (Pyrit und Chalkopyrit) und Magnetit aus. Das Bohrloch endete in einem alterierten Sedimentpaket mit erhöhten Goldkonzentrationen, das bei etwa 307 m begann und eine weitere Untersuchung rechtfertigt.

Von besonderem Interesse sind die Spuren von Chalkopyrit, die im oberen Andesit sowie stellenweise in erhöhten Konzentrationen in der Tiefe festgestellt wurden. Dies könnte auf die zunehmende Nähe zu einer mineralisierenden „Feeder“-Struktur hindeuten und bietet die Rechtfertigungsgrundlage für weitere Bohrungen zur Suche nach einer Zone mit möglicherweise höheren Gehalten.

Tabelle 1: Analyseergebnisse von TSDH-69

Bohrloch- Von Bis Abschnitt Wahre Mächtigkeit Au Nr. (m) (m) (m) (m) (g/t) TSDH-69 8 315,1 307,1 291,5 0,7 einschl. 190 272,7 82,7 78,8 1,4

Alle zusammengesetzten Abschnitte werden über eine Mindestbohrlänge von 10 m bei einem minimalen längengewichteten Gehalt von 0,2 g/t Au angegeben, wobei eine interne Verwässerung von bis zu 10 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist. Alle angegebenen Abschnitte beziehen sich auf Bohrkernlängen. Die Schätzungen der wahren Mächtigkeit basieren auf der aktuellen Interpretation des Unternehmens. Als höhergradige Abschnitte werden alle Abschnitte mit einer Mindestlänge von 5 m und einem längengewichteten Mindestgehalt von 1 g/t Au gemeldet, wobei eine interne Verwässerung von bis zu 5 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist. Die Analyseergebnisse wurden nicht gedeckelt.

Tabelle 2: Drillhole collar information (EPSG:32618)

Bohrloch- Easting Northing Höhe Länge Azimut Neigung Nr. (m) (m) (m ü. d. M.) (m) (°) (°) TSDH-69 423,630 584,545 1.302 315,1 130 -47,8

Abbildung 1: Karte der Bohrstandorte und der Lage der Abschnitte in Draufsicht (1.135 m ü. d. M., gemäß Blockmodell)

Abbildung 2: Abschnitt A-A’ (Blickrichtung N040°)

Drittes Bohrgerät auf dem vorrangigen Ziel Dos Quebradas in Betrieb

Das Zielgebiet Dos Quebradas befindet sich etwa 3 km nordwestlich der Lagerstätten Tesorito und Miraflores (Abbildung 3). Die bisherigen Bohrungen bei Dos Quebradas umfassen 23 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.326 m, die zwischen 2011 und 2012 niedergebracht wurden. Das Unternehmen hat sein drittes Bohrgerät nach Dos Quebradas verbracht und mit einem ersten 1.000 Meter umfassenden Bohrprogramm begonnen. Ziel des Programms ist die Erschließung vorrangiger Zielgebiete, die Stärkung des geologischen Rahmens und die Verfeinerung des vom Unternehmen entwickelten Explorationsmodells. Als Grundlage dafür dienen vielversprechende Arbeiten im Feld und Modellierungen, die im vierten Quartal 2025 durchgeführt wurden.

Die aktuellste historische Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Dos Quebradas wurde von der Firma Resource Development Associates Inc. durchgeführt und ist mit 25. Februar 2020 datiert. Der Bericht wurde von LCL Resources Limited gemäß den Richtlinien des JORC-Code (2012) erstellt. Die historische Schätzung umfasst eine vermutete Mineralressource von 20,2 Mio. t mit 0,71 g/t Au (entspricht 459.000 Unzen Gold); es wurde ein Cutoff-Wert von 0,5 g/t Au angewendet.

Die Grundlage für die historische Schätzung zu Dos Quebradas bildeten 19 Diamantbohrlöcher (8.824 m), die in 25-m-Abständen voneinander abgeteuft wurden. Die Mineralisierung wurde auf einem ca. 400 m x 300 m großen Areal nachgewiesen und erstreckt sich von der Oberfläche ausgehend bis in eine Tiefe von rund 550 m. Das Wirtsgestein der Mineralisierung besteht aus einem dioritischen Porphyr und einer intrusiven Brekzie.

Diese Schätzung gilt als historische Schätzung und wurde von Tiger nicht verifiziert. Es wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung als aktuell einstufen zu können. Die historische Schätzung wird von Tiger daher nicht als aktuell betrachtet. Zu den empfohlenen Arbeitsprogrammen zählen die Untersuchung historischer Bohrkerne zur Bestätigung des Erzgehalts, die Validierung und Verifizierung der Datenbank zur Gewährleistung der Datenintegrität sowie die Aktualisierung der Geomodellierung in Abstimmung mit den aktuellen CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven. Tiger betrachtet Dos Quebradas als potenzialreiches Prospektionsgebiet innerhalb des Goldprojekts Quinchía, das noch genauer bebohrt und evaluiert werden muss.

Abbildung 3: Lagerstätten und Prospektionsgebiete auf dem Goldprojekt Quinchía

Mineralressourcen und PEA

PEA für das Goldprojekt Quinchía

Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung („PEA“) und ein technischer Bericht für das Goldprojekt Quinchía (Stichtag 18. September 2025) wurden von Ausenco Engineering fertiggestellt und am 10. Dezember 2025 bei SEDAR+ eingereicht.

Das PEA-Basisszenario bewertete die Lagerstätten Miraflores und Tesorito des Goldprojekts Quinchía zu einem Goldpreis von 2.650 US$/Unze und einem Silberpreis von 29,51 US$ /Unze unter Verwendung einer diskontierten Cashflow-Analyse mit einem Diskontsatz von 5 % und lieferte auf der Grundlage der im technischen Bericht dargelegten Annahmen einen Kapitalwert („NPV“) (5 %) nach Steuern von 534 Millionen US$, einen internen Zinsfuß („IRR“) von 21,3 % und eine Amortisationszeit von 3,83 Jahren. Über die 10,2-jährige Lebensdauer der Mine ergab die PEA eine durchschnittliche jährliche zahlbare Produktion von 138.000 Unzen Gold und 104.000 Unzen Silber (141.000 Unzen Goldäquivalent) bei Cash-Kosten von 1.199 US$/Unze Au und nachhaltigen Gesamtkosten („AISC“) von 1.340 US$/Unze Au. Die PEA skizzierte auch ein optimistisches Szenario bei 3.700 US$/Unze Gold, das einen NPV (5 %) nach Steuern von 1,188 Milliarden US$ und einen internen Zinsfuß von 36,5 % ergab.

Die PEA ist per definitionem vorläufiger Natur und umfasst vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um sie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bewerten, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es gibt keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Analysen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den dargestellten abweichen.

Der technische Bericht beinhaltet Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten Miraflores und Tesorito mit Stichtag 31. Juli 2025. Die Mineralressourcen wurden anhand der Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (2014) des CIM und im Einklang mit den Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines (2019) geschätzt. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen.

Goldlagerstätte Tesorito

Mit einem Tagebau-Cutoff-Wert von 0,20 g/t Au:

- vermutet: 104 Mio. Tonnen mit 0,47 g/t Au, also 1,57 Mio. Unzen Au, und 0,58 g/t Ag, also 1,96 Mio. Unzen Ag

Goldlagerstätte Miraflores

Mit einem Untertagebau-Cutoff-Wert von 1,37 g/t Goldäquivalent („Auäq“):

- nachgewiesen: 2,8 Mio. Tonnen mit 2,75 g/t Au, also 0,24 Mio. Unzen Au, und 2,37 g/t Ag, also 0,21 Mio. Unzen Ag

- angedeutet: 3,3 Mio. Tonnen mit 2,52 g/t Au, also 0,27 Mio. Unzen Au, und 2,20 g/t Ag, also 0,23 Mio. Unzen Ag

- nachgewiesen und angedeutet: 6,1 Mio. Tonnen mit 2,62 g/t Au, also 0,51 Mio. Unzen Au, und 2,28 g/t Ag, also 0,44 Mio. Unzen Ag

- vermutet: 0,08 Mio. Tonnen mit 2,81 g/t Au, also 0,01 Mio. Unzen Au, und 2,54 g/t Ag, also 0,01 Mio. Unzen Ag

Probenahme, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Alle Bohrkerne werden von einem Geologen des Unternehmens protokolliert, fotografiert und in der Kernanlage des Unternehmens in Quinchía (Kolumbien) in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte des Kerns wird verpackt und zur Probenvorbereitung an das Labor von ALS in Medellín geschickt, wobei Teilproben zur Analyse an das Labor von ALS in Lima (Peru) geschickt werden, während die andere Hälfte als Referenzprobe vor Ort verbleibt. Die Labore von ALS in Medellín und Lima sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und vom Unternehmen unabhängig. Alle Proben werden mittels 50-g-Feuerprobe mit AAS-Abschluss (Au-AA26) auf Gold analysiert. Die Proben werden außerdem nach einer Vier-Säuren-Aufschlussmethode (ME-MS61L) mittels ICP-AES und ICP-MS auf 48 Elemente untersucht. Gegebenenfalls werden hochgradige und über dem Grenzwert liegende Proben mit einer geeigneten Technik erneut analysiert. Zusätzlich zu den QA/QC-Verfahren des Labors werden zertifizierte Referenzmaterialien, Grob-Blindproben und Duplikate in den Probenstrom eingefügt, um die analytische Leistung zu überwachen. Die Koordinaten der Bohrkragen sind vorläufig und wurden vor Ort mit einem Hand-GPS-Gerät erfasst. Der Bohrkern wurde ausgerichtet, und in regelmäßigen Abständen wurden Vermessungen der Ausrichtung im Bohrloch durchgeführt. Es werden nur Ergebnisse gemeldet, die den QA/QC-Protokollen von Tiger entsprechen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Link, M.Eng., P.Eng., Vice-President, Corporate Development von Tiger, und César García, M.Sc., FAusIMM, Explorationsmanager des Unternehmens in Kolumbien, die beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) sind, geprüft und genehmigt.

Über Tiger Gold Corp.

Tiger ist ein wachstumsorientiertes Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seines Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts Quinchía, gerichtet ist. Quinchía ist ein mehrere Millionen Unzen schweres Goldprojekt im ertragreichen Mid-Cauca Belt Kolumbiens, für das Tiger eine Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte hält. Hinter Tiger steht ein multidisziplinäres Team aus erfahrenen Minenbauern, Ingenieuren, Geologen und Metallurgen sowie Fachkräften in den Bereichen ESG und Unternehmensfinanzen, das bei weltweit bekannten Bergbaukonzernen wie AngloGold Ashanti, Barrick Gold, Yamana Gold und B2Gold zahlreiche Minen in Produktion gebracht hat. An der Spitze von Tiger steht President und CEO Robert Vallis, der auf große Erfolge in der strategischen Führung und Umsetzung im Bergbausektor verweisen kann. Unter anderem war er an der 9,5 Milliarden US$ schweren Übernahme und Integration von Placer Dome durch Barrick Gold sowie die gemeinsame Übernahme von Osisko Mining durch Yamana Gold und Agnico Eagle Mines im Wert von 3,9 Milliarden US$ beteiligt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „erwartungsgemäß“, „schätzt“, „Budget“, „geplant“, „prognostiziert“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „legt nahe“, „vorläufig“, „zuversichtlich“, „interpretiert“, „Ziele“, „zielt ab auf“, „nimmt an“ oder „nimmt nicht an“ oder „glaubt“ bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen von Tiger; Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen, potenziellen Feeder-Zonen und dem Potenzial zur Erweiterung der Mineralisierung oder der Verbesserung des Gehalts, unter anderem durch Ergänzungs-, Erweiterungs- und Stepout-Bohrungen; die Pläne von Tiger zur Durchführung und zum Abschluss seiner Phase-1- und Phase-2-Explorationsprogramme, einschließlich Bohrprogrammen und Updates zur Mineralressourcenschätzung; Aussagen zu den geplanten Feldprogrammen und zukünftigen technischen Studien, einschließlich Studien auf Vormachbarkeits- und Machbarkeitsniveau; Explorations- und Projektentwicklungspläne für das Goldprojekt Quinchía und die Region; Aussagen zum regionalen Explorationspotenzial und zur Fähigkeit, Explorationsziele und Bohrziele zu entwickeln und Ressourcen zu definieren; den Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit lokalen und indigenen Gemeinschaften; dem Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs; und Schätzungen der Marktbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die sich unter anderem auf die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderen Gerätschaften, Auftragnehmern und Lieferungen, den fortgesetzten Zugang zum Projektstandort, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung der Gemeinde und der Interessengruppen aufrechtzuerhalten, sowie die Tatsache, dass die Explorations- und Bohrergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden, beziehen. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen zur wirtschaftlichen Erstbewertung des Goldprojekts Quinchía, die per definitionem vorläufigen Charakter hat und vermutete Mineralressourcen umfasst, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und für die keine Gewissheit besteht, dass die beschriebenen wirtschaftlichen Aspekte oder Ergebnisse realisiert werden. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen. Alle Verweise auf nahegelegene Projekte, Konzessionsgebiete oder Minen dienen lediglich der Veranschaulichung des regionalen Kontexts, und die Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Goldprojekt Quinchía.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem die Unfähigkeit, potenziell wirtschaftliche Mineralisierungsabschnitte zu durchschneiden; Unsicherheiten in Bezug auf die geologische Kontinuität, die potenzielle Mineralisierung und das Ausmaß der Mineralisierung, die möglicherweise keine wirtschaftlich rentablen Ergebnisse liefern; zusätzliche mineralisierte Zonen, die aufgrund geologischer Komplexität oder unzureichender Bohrdaten möglicherweise keine wirtschaftlich rentable Mineralisierung enthalten; das Risiko, dass die historischen Bohrdaten unvollständig, ungenau oder unzureichend sind; das Risiko, dass Feldprogramme reduziert, verzögert oder gar nicht durchgeführt werden können; das Risiko, dass das Unternehmen die Mindestanforderungen an die Ausgaben oder andere Arbeitsverpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsvereinbarungen (einschließlich Options- oder Earn-in-Vereinbarungen) erfüllen kann, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, seine Anteile an einem Projekt zu behalten oder zu erwerben; Verzögerungen bei der Probenverarbeitung oder Probleme bei der Datenvalidierung; die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung oder die Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen, umweltbezogenen oder anderen Projektgenehmigungen zu erlangen; Änderungen der staatlichen Vorschriften für Explorations- und Bergbauaktivitäten; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften aufrechtzuerhalten; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Weiterentwicklung von Projekten; eine erhebliche Abweichung der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen, und andere Risiken, die der Mineralexplorations- und Mineralerschließungsindustrie innewohnen.

Tiger geht zwar davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Einschätzung führen können, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzung von Tiger zu einem Zeitpunkt herangezogen werden, der nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken können. Weitere Faktoren sind unter „Risk Factors“ in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, darunter in der Notierungserklärung und anderen Dokumenten, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Vorsorglicher Hinweis zu nicht IFRS-konformen Kennzahlen

Das Unternehmen erstellt seinen Jahresabschluss gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Investoren bestimmte nicht IFRS-konforme Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Bergbauunternehmen und -projekten heranziehen. Diese dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden.

Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Begriffe „Gesamt-Cash-Kosten pro Unze“ und „nachhaltige Gesamtkosten pro Unze“ sind nicht IFRS-konforme Kennzahlen, die üblicherweise von Goldbergbauunternehmen verwendet werden, um die operative Leistung auf Basis der Produktionseinheiten und die Fähigkeit eines Unternehmens, Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren, zu bewerten. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. In diesem Zusammenhang bestehen die „Gesamt-Cash-Kosten“ aus den operativen Cash-Kosten zuzüglich Lizenzgebühren und externen Kosten (Veredelung und Transport). Die „nachhaltigen Gesamtkosten“ setzen sich aus den Gesamt-Cash-Kosten zuzüglich der nachhaltigen Kapitalkosten zusammen, schließen jedoch Unternehmens- und Verwaltungskosten sowie aktienbasierte Vergütungen aus.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

