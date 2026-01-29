Nexus Uranium: Genehmigungsantrag für Uranprojekt Chord eingereicht!

CEO Jeremy Poirier äußerte sich optimistisch über die Einreichung des Antrags, da sie als wichtiger Schritt in der Genehmigungsstrategie für Chord angesehen wird. Er betonte, dass die verbesserte Aufsicht durch den Bund und die laufenden Genehmigungsverfahren durch den U.S. Forest Service (USFS) und das South Dakota Board of Minerals and Environment dem Projekt zugutekommen könnten. Die Anhörung vor dem Mineral Board ist für März 2026 angesetzt.

Nexus Uranium Corp. hat am 26. Januar 2026 beim Federal Permitting Improvement Steering Council eine "FAST-41 Initiation Notice" für sein Uranprojekt "Chord" im Fall River County, South Dakota, eingereicht. Das FAST-41-Programm, das 2015 ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, die Genehmigungsprozesse für große Infrastrukturprojekte, einschließlich Bergbau, zu verbessern. Projekte, die unter dieses Programm fallen, profitieren von einer besseren Koordination zwischen den Behörden, einem speziellen Projektberater und einem verbindlichen Genehmigungszeitplan, der auf dem Federal Permitting Dashboard veröffentlicht wird.

Das Projekt Chord umfasst etwa 3.640 Acres im historischen Uranbergbaugebiet Edgemont und liegt in der Nähe des ISR-Uranprojekts Dewey Burdock. Derzeit sind zwei Genehmigungsverfahren anhängig, und das Unternehmen verfolgt eine Hub-and-Spoke-Strategie, bei der Chord als zentrales Projekt fungiert. Weitere Projekte in der Region sind Wolf Canyon, Deadhorse und RC.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte in Nordamerika konzentriert. Die geopolitischen Rahmenbedingungen und die steigende Nachfrage nach Kernenergie schaffen ein günstiges Umfeld für Unternehmen mit Zugang zu Uranressourcen in stabilen Regionen wie den USA. Die Einreichung des FAST-41-Antrags könnte die Genehmigungsprozesse beschleunigen und die Attraktivität des Unternehmens für Investoren erhöhen, da ein verbindlicher Zeitplan das Risiko unvorhergesehener Verzögerungen reduziert.

Insgesamt könnte die positive Marktwahrnehmung zu einer Neubewertung der Aktie von Nexus Uranium führen, die derzeit als unterbewertet gilt. Das Unternehmen positioniert sich als potenzieller Profiteur des strukturellen Wandels im globalen Energiesystem, insbesondere im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der Kernenergie.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 1,355EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.