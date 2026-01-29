ASTA Energy Solutions: Geplanter IPO mit bis zu 190 Millionen Euro!

ASTA plant, die Bruttoemissionserlöse zur Beschleunigung des internationalen Wachstums und zur Stärkung der Bilanz zu verwenden. Der Hersteller von kupferbasierten Lösungen und Transformatoren hat sich zum Ziel gesetzt, von der steigenden Nachfrage im Rahmen der globalen Energiewende zu profitieren. Die Investitionen in Höhe von 90 bis 120 Millionen Euro sollen durch die IPO-Erlöse und operativen Cashflow finanziert werden. Geplant ist, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, Recycling- und Casting-Anlagen auszubauen und die Kapitalstruktur zu stärken.

Die ASTA Energy Solutions AG hat am 26. Januar 2026 die Preisspanne und Angebotsstruktur für ihren geplanten Börsengang (IPO) bekannt gegeben. Die Preisspanne für die Aktien wurde auf 27,50 bis 29,50 Euro festgelegt, mit einem fixierten Primärangebot von etwa 125 Millionen Euro an Bruttoemissionserlösen. Das Gesamtvolumen der Transaktion könnte bis zu 190 Millionen Euro betragen, einschließlich einer Greenshoe-Option. Der Angebotszeitraum beginnt am 26. Januar und endet voraussichtlich am 29. Januar 2026, während die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 30. Januar 2026 erwartet wird.

Zu den Cornerstone-Investoren gehören Siemens Energy sowie Fonds von BNP Paribas Asset Management, Invesco und WCM Investment Management, die sich insgesamt für rund 55 Millionen Euro Aktien verpflichtet haben. Die bestehenden Aktionäre, ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH, werden auch nach dem IPO Mehrheitsaktionäre bleiben.

Der Prospekt für das Angebot wurde von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde genehmigt und ist auf der Website von ASTA verfügbar. Das Angebot richtet sich an Anleger in Österreich und Deutschland sowie an qualifizierte institutionelle Käufer in den USA. Der Handel der Aktien wird unter dem Symbol „1AST“ und der ISIN AT100ASTA001 aufgenommen.

Die Rolle des Sole Global Coordinators übernimmt Berenberg, während COMMERZBANK, Raiffeisen Bank International und Baader Bank als Joint Bookrunner und Co-Lead Manager fungieren. Die Lock-up-Periode für die Gesellschaft und die bestehenden Aktionäre beträgt 12 Monate, was die Stabilität der Aktien nach dem Börsengang unterstützen soll. ASTA ist seit 1814 im Bereich der Hochleistungsanwendungen in der Stromübertragung und -erzeugung tätig und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter an mehreren Standorten weltweit.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 1.983PKT auf Ariva Indikation (28. Januar 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.