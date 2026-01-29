GEA Group: Starkes Wachstum 2026 – Aufträge übertreffen Erwartungen!

Die vorläufigen Zahlen für 2025 zeigen, dass GEA im Tagesgeschäft besser abschnitt als erwartet. Der Auftragseingang im vierten Quartal betrug 1,8 Milliarden Euro, was die Markterwartungen um sieben Prozent übertraf. Im Gesamtjahr 2025 stieg der Auftragseingang um über neun Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, während der Umsatz bei 5,5 Milliarden Euro lag, was einem organischen Wachstum von 3,7 Prozent entspricht. Das vorläufige operative Ergebnis (EBITDA) vor Restrukturierungsaufwand erreichte 907 Millionen Euro, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die GEA Group, ein führender Maschinenbauer, hat nach einem unerwartet erfolgreichen Jahr 2025 große Pläne für das laufende Jahr 2026. Unternehmenschef Stefan Klebert betont, dass der starke Auftragseingang das Ziel untermauert, ein organisches Umsatzwachstum von mindestens fünf Prozent pro Jahr zu erreichen. Zudem sollen die jährlichen Margensteigerungen fortgesetzt werden.

Analysten zeigen sich optimistisch. Sebastian Kuenne von RBC erwartet für 2026 ein organisches Wachstum von rund sechs Prozent sowie eine Margenverbesserung um 40 Basispunkte. Die positive Marktreaktion auf die Unternehmensmitteilung spiegelte sich in einem Kursgewinn von 3,4 Prozent der GEA-Aktien wider.

Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand für 2025 lag bei 16,5 Prozent, was über den ursprünglichen Prognosen von 16,2 bis 16,4 Prozent liegt. GEA erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis je Aktie zwischen 2,60 und 2,70 Euro, was ebenfalls eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GEA auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 65 Euro gesetzt. Analyst Rizk Maidi hebt das starke Auftragswachstum hervor, während Kuenne die positive Entwicklung zum Jahresende lobt, jedoch anmerkt, dass das Ergebnis je Aktie unter den Erwartungen liegt.

Die GEA Group, die weltweit in der Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie tätig ist, plant, den vollständigen Geschäftsbericht am 9. März 2026 zu veröffentlichen. Der Konzern hat in den letzten Jahren ein durchschnittliches organisches Wachstum des Auftragseingangs von 5,5 Prozent und des Umsatzes von 6,2 Prozent erzielt, was die kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensleistung unterstreicht.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 59,55EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.