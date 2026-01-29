    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW startet größte Modelloffensive: 20 neue Elektroautos für China!

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen (VW) plant eine umfassende Modelloffensive, um den Rückgang seiner Verkaufszahlen in China zu stoppen und seine Marktposition zu stärken. Der Konzern kündigte an, in diesem Jahr 20 neue Elektro-Modelle auf den Markt zu bringen, um den Absatz zu steigern. Ralf Brandstätter, der Chef von VW China, bezeichnete diese Initiative als die größte Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens. Ziel ist es, den dritten Platz bei den Neuzulassungen zu verteidigen und im Bereich der Elektrofahrzeuge aufzuholen, nachdem VW im vergangenen Jahr mit einem Rückgang von acht Prozent auf unter 2,7 Millionen verkaufter Fahrzeuge konfrontiert war.

    Das erste neue Modell, der VW ID.Unyx 07, wurde bereits in Serie produziert und ist speziell für den chinesischen Markt entwickelt worden. Bis 2030 plant VW, insgesamt 50 neue Modelle einzuführen. Konzernchef Oliver Blume betonte, dass diese Strategie, die vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde, VW helfen soll, sich in einem sich schnell verändernden Markt zu behaupten. Der Fokus liegt darauf, nicht nur in China zu produzieren, sondern auch Fahrzeuge vollständig für den chinesischen Markt zu entwickeln.

    Zusätzlich zu den neuen Modellen sieht VW auch Chancen für Exporte aus China in andere Märkte wie Nahost, Usbekistan, Kasachstan sowie potenziell Südamerika und Afrika. Allerdings schloss das Unternehmen einen Export der speziell für China entwickelten Modelle nach Europa aus. Brandstätter räumte ein, dass die Auswirkungen der neuen Strategie erst im kommenden Jahr spürbar sein werden, da die neuen Modelle schrittweise in den Handel kommen.

    VW möchte insbesondere im boomenden Markt der Elektrofahrzeuge aufholen, wo das Unternehmen im Vergleich zu heimischen Herstellern wie BYD und Geely nur eine geringe Marktanteil hat. Brandstätter wies darauf hin, dass der Wettbewerb in diesem Bereich intensiv ist, jedoch mittelfristig eine Marktbereinigung zu erwarten sei. Er prognostizierte, dass die Preissenkungen in der Branche ihren Höhepunkt erreicht haben und die Preise in Zukunft stabil bleiben könnten.

    Blume sieht China als entscheidenden Markt für die Transformation der Automobilindustrie und betont, dass nur Unternehmen, die in China erfolgreich sind, auch global bestehen können. VW hat seine Kostenstrukturen angepasst, um mit den neuen Fahrzeugen profitabel zu arbeiten und die Kosten um bis zu 50 Prozent zu senken.



    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 102,9EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



