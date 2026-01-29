Aurubis hebt Gewinnausblick an: Kupferpreise treiben Rekordgewinne!

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte Aurubis einen operativen Vorsteuergewinn von 105 Millionen Euro, was einem Rückgang von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch übertraf dieser Wert die Markterwartungen. Das Unternehmen investiert stark in den Ausbau seiner Geschäftstätigkeiten, insbesondere in den USA, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren. In Reaktion auf die positive Prognose stieg der Aktienkurs von Aurubis zunächst auf ein Rekordhoch, bevor er sich wieder etwas stabilisierte.

Die Hamburger Kupferhütte Aurubis profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage nach Kupfer und hohen Metallpreisen, was das Unternehmen dazu veranlasste, seinen Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 überraschend anzuheben. Das Management rechnet nun mit einem operativen Vorsteuerergebnis (EBT) von 375 bis 475 Millionen Euro, anstelle der zuvor prognostizierten 300 bis 400 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf die steigenden Metallpreise und die anhaltend hohe Nachfrage nach Kupferprodukten zurückzuführen, die für den Ausbau erneuerbarer Energien, die Elektromobilität und die Energieinfrastruktur von entscheidender Bedeutung sind.

Die Kupferpreise befinden sich seit geraumer Zeit im Aufwärtstrend, während auch die Preise für Gold und Silber Rekordwerte erreichen. Silber wird als wichtiges Industriemetall geschätzt, während Gold aufgrund globaler politischer Unsicherheiten und steigender Staatsverschuldungen, insbesondere in den USA, als sicherer Hafen gefragt ist. Diese Entwicklungen haben Aurubis in eine vorteilhafte Position gebracht, da das Unternehmen sich zunehmend auf das Recycling von Metallen spezialisiert hat. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die sich stark auf die Primärproduktion konzentrieren, verfolgt Aurubis eine Strategie, die auf der Verarbeitung komplexer Materialien basiert, einschließlich Elektronikschrott und Industrieabfällen. Diese Diversifizierung ermöglicht es dem Unternehmen, Zugang zu wertvollen Metallen wie Gold, Silber und Zinn zu erhalten und gleichzeitig die Abhängigkeit von volatilen Rohstoffpreisen zu verringern.

Insgesamt zeigt Aurubis, dass es in einem dynamischen Marktumfeld gut positioniert ist, um von der anhaltenden Kupfer-Rally zu profitieren und seine Marktanteile durch innovative Recyclingstrategien auszubauen.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 163,4EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.