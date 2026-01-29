    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Champions-League-Krimi: Dortmund ohne Süle und Sabitzer gegen Inter Mailand!

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Borussia Dortmund steht vor einem entscheidenden Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand, bei dem das Team voraussichtlich auf Abwehrspieler Niklas Süle und Mittelfeldmann Marcel Sabitzer verzichten muss. Beide Spieler konnten am Abschlusstraining nicht teilnehmen, Süle plagt sich mit Rückenproblemen, während Sabitzer an Wadenbeschwerden leidet. Dortmund benötigt mindestens ein Unentschieden, um die Playoffs für das Achtelfinale zu sichern und sich eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Runde zu verschaffen. Ein Platz unter den ersten 16 Teams ist entscheidend, da dies das Rückspiel im eigenen Stadion ermöglicht.

    Die Situation wird durch den vorzeitigen Abgang von Aarón Anselmino, der nach nur sechs Monaten Leihe zu Chelsea zurückkehrt, kompliziert. Der 20-jährige Argentinier sollte ursprünglich die Abwehrprobleme des BVB beheben, fiel jedoch häufig verletzungsbedingt aus. Dortmund muss nun kurzfristig auf ihn verzichten und sich auf die verbleibenden Spieler konzentrieren.

    Trainer Niko Kovac betont die Bedeutung der Unterstützung der Fans und die Notwendigkeit, eine starke Leistung gegen das italienische Spitzenteam zu zeigen. Inter Mailand, als Tabellenführer der Serie A, stellt eine große Herausforderung dar, insbesondere mit ihrer beeindruckenden Offensive, die in dieser Saison bereits 50 Tore erzielt hat. Dortmunds Abwehr wird auf die Probe gestellt, insbesondere gegen Spieler wie Lautaro Martínez und Marcus Thuram.

    Die Dortmunder haben in der Champions League bisher gemischte Leistungen gezeigt, mit einem enttäuschenden 0:2 gegen Tottenham und einem 2:2 gegen Bodö/Glimt. Ein jüngster 3:0-Sieg gegen Union Berlin hat jedoch Hoffnung gegeben, dass das Team die nötige kämpferische Einstellung zeigen kann. Kapitän Emre Can hebt hervor, dass die Mannschaft in der Lage sein muss, ihre Defensivstärke zu zeigen und gleichzeitig offensiv präziser zu agieren.

    Im letzten Spiel der Ligaphase gegen Inter konnte Dortmund jedoch nicht überzeugen und verlor mit 0:2. Dies bedeutet, dass sie in den Playoffs auswärts antreten müssen, was die Herausforderung weiter erhöht. Die Auslosung der Playoffs steht bevor, und mögliche Gegner wie Bayer Leverkusen oder Atalanta Bergamo könnten auf Dortmund warten. Die Fans hoffen auf ein spannendes Rückspiel und eine positive Wendung in der Champions-League-Kampagne des BVB.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
